Carnaval: circuito terá atendimento odontológico emergencial

Estudantes do curso de Odontologia do Centro Universitário Estácio estarão disponíveis para prestar atendimento odontológico emergencial durante o Carnaval. Os plantões ocorrerão durante três dias, das 19h às 7h, oferecendo suporte àqueles que precisarem de assistência durante a folia.

O atendimento inclui a realização de exames físicos e clínicos, suturas na face e boca e também a prescrição de medicamentos. O intuito é desafogar ao máximo a demanda em hospitais da cidade que se preparam para receber pacientes cirúrgicos de grandes traumas nos dias de carnaval.

Pelas estatísticas oficiais, Salvador recebe mais do dobro da população nos circuitos de carnaval. Desde 218, os postos de saúde são super equipados, preparados para o pior cenário em ralação a traumas.

"Este ano, foram disponibilizadas 38 vagas para universitários de todo o Brasil. De um total de 308 inscritos, dois estudantes da Estácio foram selecionados para compor a equipe”, celebra Eneida de Barros, coordenadora do curso de Odontologia da Estácio, destacando a importância para formação dos internos do programa de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial do carnaval de Salvador.