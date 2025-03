Confira esquema especial de transporte no Carnaval de Salvador

Espera-se que cerca de 2 milhões de pessoas utilizem o transporte coletivo - Foto: Divulgação

Durante todo o Carnaval, a Prefeitura de Salvador vai operar com um esquema especial dos serviços municipais de mobilidade urbana e transporte público dos foliões. Cerca de 239 linhas de ônibus estarão em operação na cidade.

De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), em todos os dias de festa, espera-se que cerca de 2 milhões de pessoas utilizem o transporte coletivo por ônibus, táxis, mototáxis e ascensores, superando o número de usuários do ano passado.

Dentre as linhas que circularão ininterruptamente, a partir da próxima quinta-feira, 27, destaca-se a linha gratuita C010 (Lapa x Calabar) que neste ano contará com 72 veículos que trafegarão por corredores exclusivos no Vale dos Barris e na Avenida Centenário.

No ano passado, a linha foi responsável por transportar 512 mil pessoas e realizou 15 mil viagens. Além disso, reforçam o esquema de transporte 24h as linhas do BRT: B4 (Pituba x Lapa) e B5 (Rodoviária x Lapa), uma das grandes novidades deste ano.

Segundo a Semob, outro serviço que se destaca na operação é o Expresso Salvador, composto por ônibus expressos que conectam estacionamentos de shoppings aos circuitos carnavalescos.

O Expresso Salvador opera em cinco trajetos sendo eles (Salvador Shopping x Barra), (Salvador Shopping x Ondina), (Shopping Paralela x Barra), (Salvador Norte x Barra) e (Salvador Norte x Barris). No total, o serviço será prestado por 140 veículos com ar-condicionado, e a tarifa será de R$22 por trecho – o bilhete pode ser adquirido nos postos situados nos shoppings Paralela, Salvador e Salvador Norte.

Os coletivos convencionais também terão pontos especiais de embarque e desembarque próximos aos circuitos do Carnaval, distribuídos no Vale do Canela, Avenida Garibaldi, Avenida Centenário e Praça Maria Felipa (antiga Cairu).

Ascensores

Já o Elevador Lacerda funcionará gratuitamente 24h por dia, a partir desta quinta-feira, 27, até as 20h da Quarta-Feira de Cinzas, 5. O Plano Inclinado Liberdade/Calçada também terá operação gratuita das 6h às 22h, entre sexta-feira, 27, e 4 de março.

Táxis e mototáxis

Além disso, os foliões também poderão optar pelo transporte através dos 7.283 táxis e 1,2 mil mototáxis credenciados, que terão pontos de embarque e desembarque especiais nos circuitos.