Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RISCOS À SAÚDE

Caso Gabriel Almeida: saiba os riscos de usar Mounjaro

O médico está sendo alvo de uma operação da Polícia Federal

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

28/11/2025 - 19:51 h
A venda do medicamento está sendo controlada
A venda do medicamento está sendo controlada -

A operação da Polícia Federal (PF) envolvendo o médico Gabriel Almeida, que está sendo suspeito de integrar uma quadrilha responsável pela fabricação clandestina do Mounjaro, trouxe um debate importante sobre o uso indevido do medicamento. Utilizado comumente para o tratamento de adultos com diabetes mellitus tipo 2, o remédio tem sido vendido como um emagrecedor.

Encontrando facilmente em farmácias com o nome de tizerpatida, o medicamento traz alguns riscos à saúde se usado de forma desenfreada. Dentre os efeitos colaterais mais comuns estão náusea, diarreia, vômito e constipação.

Tudo sobre Saúde em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em entrevista concedida à CNN, o endocrinologista Carlos André Minanni afirmou que ainda não há estudos que esclareçam os efeitos do uso do Mounjaro a longo prazo. “Ainda não temos dados suficientes sobre o que acontece com o corpo após muitos anos de uso contínuo. Queremos entender melhor se os benefícios continuam se mantendo e se há riscos que só aparecem com o tempo”, disse.

O médico ainda reforçou que a perda de peso excessiva pode desencadear outras doenças, caso o medicamento seja utilizado por pessoas que não praticam atividades físicas. “Pacientes que perdem muito peso podem perder massa magra e até desenvolver osteoporose. Em idosos e pessoas frágeis, é essencial combinar o uso com musculação”, disparou.

Leia Também:

A bomba científica: o que acontece após parar de usar Mounjaro
Obras Sociais Irmã Dulce promove mutirão conta câncer de próstata
Praga perigosa faz Brasil destruir mais de uma tonelada de cerejas

“As pessoas confundem o tratamento da obesidade com perder dois quilos. Isso estigmatiza o tratamento e atrapalha quem realmente precisa. Vira um problema mais social do que médico”, completou.

Medicamentos clandestinos trazem ainda mais riscos

Alvo do comércio ilícito no Brasil, o Mounjaro pode causar ainda mais riscos ao paciente caso seja comprovadamente falso ou não possua registro sanitário. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou que a venda destes produtos só pode ser autorizada mediante retenção da receita em farmácias previamente cadastradas.

“Uma forma segura de verificar a autenticidade é consultar o número do lote no site da Anvisa ou da própria fabricante. Produtos oferecidos em redes sociais ou marketplaces não regulamentados devem ser considerados suspeitos”, orientou o endocrinologista André Camara de Oliveira, em entrevista ao ‘Metrópoles’.

O profissional ressaltou que os principais efeitos destas medicações não autorizadas são reações alérgicas severas, hipoglicemia, sepse e até falência de órgãos, o que pode causar a morte.

“O paciente pode estar injetando desde uma substância sem princípio ativo até compostos tóxicos, bactérias, solventes industriais ou doses erradas. Aplicar soluções não estéreis pode causar abscessos e infecções graves. Além disso, a ausência da ação esperada pode descompensar o metabolismo de quem tem diabetes ou obesidade”, explicou.

“Se houver sintomas como suor frio, tremores, confusão mental, fraqueza ou desmaios, é preciso buscar ajuda urgente, pois podem indicar hipoglicemia causada por insulina ou contaminantes presentes em versões falsas” , concluiu.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Gabriel Almeida Mounjaro remédio para emagrecer

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A venda do medicamento está sendo controlada
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

A venda do medicamento está sendo controlada
Play

Pacientes com doenças crônicas ficam sem passe livre em Feira

A venda do medicamento está sendo controlada
Play

Setembro também é Roxo: ação reforça luta contra a fibrose cística

A venda do medicamento está sendo controlada
Play

Covid 5 anos: profissionais de saúde relembram desafios da pandemia

x