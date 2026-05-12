Caso Ypê: médica explica risco maior para pacientes imunossuprimidos

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Após a suspensão e o alerta da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), sobre a suspeita de contaminação microbiológica em um lote de produtos da marca Ypê, consumidores de todo o país ficaram preocupados com os possíveis riscos à saúde. A situação acendeu um alerta principalmente entre pessoas imunossuprimidas, consideradas mais vulneráveis a infecções.

Em entrevista ao portal A TARDE, a oncologista Ive Lima explicou por que esses pacientes precisam de atenção especial. Segundo a médica, pessoas imunossuprimidas possuem o sistema de defesa mais fragilizado.

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“Isso significa que o organismo pode ter mais dificuldade para combater bactérias, fungos ou vírus presentes em produtos contaminados”, afirmou.

A especialista destaca ainda que, em situações de contaminação microbiológica, mesmo exposições consideradas pouco relevantes para pessoas saudáveis podem representar maior risco para pacientes imunossupressos.

“Em situações de contaminação microbiológica, mesmo exposições que poderiam ser pouco relevantes para indivíduos imunocompetentes, pacientes imunossupressos podem evoluir com maior risco de infecção e complicações clínicas”, explicou.

Grupos de maior vulnerabilidade incluem:

pacientes oncológicos em quimioterapia;

transplantados em uso de imunossupressores;

pacientes com doenças hematológicas, como leucemias e linfomas;

indivíduos em uso prolongado de corticoides ou terapias biológicas imunomoduladoras;

pessoas vivendo com HIV em estágios avançados de imunossupressão.

Sintomas e cuidados

A médica também explicou que os sintomas podem variar conforme o agente microbiológico e a forma de exposição. Entre os sinais de alerta estão irritações na pele, vermelhidão, coceira, febre e sintomas respiratórios, como tosse.

Em pacientes imunossuprimidos, é importante destacar que quadros infecciosos podem evoluir de forma mais rápida e, às vezes, com sintomas iniciais pouco exuberantes

Apesar da preocupação, Ive Lima reforça que não há motivo para pânico. A orientação é interromper o uso dos produtos envolvidos e seguir as recomendações da Anvisa.

“Importante não entrar em pânico. A recomendação é suspender o uso dos produtos envolvidos e seguir as orientações emitidas pela Anvisa. Pacientes imunossuprimidos que desenvolvam febre, lesões cutâneas, sintomas respiratórios ou sinal sugestivo de infecção devem buscar avaliação médica (como sempre) e informar o contato com os produtos para avaliar suspeita de contaminação”, afirmou.

Produtos suspensos

De acordo com a Anvisa, somente os lotes que terminam com o número 1, dos produtos abaixo estão afetados: