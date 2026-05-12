Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SAÚDE

Caso Ypê: médica explica risco maior para pacientes imunossuprimidos

Anvisa divulgou suspeita de contaminação microbiológica em um lote de produtos da marca

Victoria Isabel
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Confira lista de produtos suspensos
Confira lista de produtos suspensos - Foto: Reprodução

Após a suspensão e o alerta da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), sobre a suspeita de contaminação microbiológica em um lote de produtos da marca Ypê, consumidores de todo o país ficaram preocupados com os possíveis riscos à saúde. A situação acendeu um alerta principalmente entre pessoas imunossuprimidas, consideradas mais vulneráveis a infecções.

Em entrevista ao portal A TARDE, a oncologista Ive Lima explicou por que esses pacientes precisam de atenção especial. Segundo a médica, pessoas imunossuprimidas possuem o sistema de defesa mais fragilizado.

Tudo sobre Saúde em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Isso significa que o organismo pode ter mais dificuldade para combater bactérias, fungos ou vírus presentes em produtos contaminados”, afirmou.

A especialista destaca ainda que, em situações de contaminação microbiológica, mesmo exposições consideradas pouco relevantes para pessoas saudáveis podem representar maior risco para pacientes imunossupressos.

“Em situações de contaminação microbiológica, mesmo exposições que poderiam ser pouco relevantes para indivíduos imunocompetentes, pacientes imunossupressos podem evoluir com maior risco de infecção e complicações clínicas”, explicou.

Grupos de maior vulnerabilidade incluem:

  • pacientes oncológicos em quimioterapia;
  • transplantados em uso de imunossupressores;
  • pacientes com doenças hematológicas, como leucemias e linfomas;
  • indivíduos em uso prolongado de corticoides ou terapias biológicas imunomoduladoras;
  • pessoas vivendo com HIV em estágios avançados de imunossupressão.

Sintomas e cuidados

A médica também explicou que os sintomas podem variar conforme o agente microbiológico e a forma de exposição. Entre os sinais de alerta estão irritações na pele, vermelhidão, coceira, febre e sintomas respiratórios, como tosse.

Em pacientes imunossuprimidos, é importante destacar que quadros infecciosos podem evoluir de forma mais rápida e, às vezes, com sintomas iniciais pouco exuberantes

Apesar da preocupação, Ive Lima reforça que não há motivo para pânico. A orientação é interromper o uso dos produtos envolvidos e seguir as recomendações da Anvisa.

Leia Também:

Anvisa orienta consumidores a não jogarem fora produtos da Ypê; entenda
Ypê põe a saúde em risco? Anvisa suspende uso de detergentes da marca
Inspeção revela corrosão em equipamentos de fábrica da Ypê; veja imagens

“Importante não entrar em pânico. A recomendação é suspender o uso dos produtos envolvidos e seguir as orientações emitidas pela Anvisa. Pacientes imunossuprimidos que desenvolvam febre, lesões cutâneas, sintomas respiratórios ou sinal sugestivo de infecção devem buscar avaliação médica (como sempre) e informar o contato com os produtos para avaliar suspeita de contaminação”, afirmou.

Produtos suspensos

De acordo com a Anvisa, somente os lotes que terminam com o número 1, dos produtos abaixo estão afetados:

  • Lava-louças Ypê Clear Care
  • Lava-louças com enzimas ativas Ypê
  • Lava-louças Ypê
  • Lava-louças Ypê Toque Suave
  • Lava-louças Concentrado Ypê Green
  • Lava-louças Ypê Clear
  • Lava-louças Ypê Green
  • Lava-roupas líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor
  • Lava-roupas líquido
  • Tixan Ypê Cuida das Roupas
  • Lava-roupas líquido Tixan Ypê Antibac
  • Lava-roupas líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha
  • Lava-roupas líquido Tixan Ypê Green
  • Lava-roupas líquido Ypê Express
  • Lava-roupas líquido Ypê Power Act
  • Lava-roupas líquido Ypê Premium
  • Lava-roupas Tixan Maciez
  • Lava-roupas Tixan Primavera
  • Desinfetante Bak Ypê
  • Desinfetante de uso geral Atol
  • Desinfetante perfumado Atol
  • Desinfetante Pinho Ypê
  • Lava-roupas Tixan Power Act

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

anvisa infecção Saúde Ypê

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Confira lista de produtos suspensos
Play

Jovem tetraplégico mexe os braços após tratamento revolucionário

Confira lista de produtos suspensos
Play

Vídeo: centenas de peixes são encontrados mortos no Dique do Tororó

Confira lista de produtos suspensos
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Confira lista de produtos suspensos
Play

Pacientes com doenças crônicas ficam sem passe livre em Feira

x