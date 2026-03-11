De sangue menstrual a vermes: saiba perigos dos procedimentos estéticos atuais

Os procedimentos estão fazendo sucesso com a Geração Z - Foto: Reprodução | Redes sociais

O mercado da estética está crescendo cada vez mais no mundo. Com uma variedade de procedimentos inusitados, famosas e anônimas têm investido em técnicas que usam os próprios fluidos corporais, tais como sangue menstrual e leite materno, para melhorar o aspecto da pele.

De acordo com dados da Pesquisa Global Anual sobre Procedimentos Estéticos/Cosméticos, da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (Isaps), os últimos quatro anos registraram um crescimento de 40% destas intervenções, sejam cirúrgicas ou não.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Geração Z faz mais intervenções

Os jovens costumam realizar mais intervenções | Foto: Ilustrativa | Freepik

Estudos também apontam que o público feminino e a geração Z, pessoas nascidas entre 1997 e 2012, são quem dominam a procura por estes tratamentos de beleza. Números recentes do estudo global da Merz Aesthetics mostram que 39% destes jovens são influenciados pelos 'padrões de beleza' atuais.

Apesar de não serem tão surpreendentes, estes números acendem um alerta sobre a busca excessiva pela perfeição da aparência e do aspecto da pele, que faz com que este público em específico procure técnicas diferentes do comum, sem a devida verificação de segurança.

Os dados no Brasil são ainda mais preocupantes, já que o país ocupa o 2º lugar no ranking dos países que mais realizaram procedimentos estéticos nos últimos anos, com cerca de mais de 2 milhões de intervenções estéticas realizadas em 2023, como aponta a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP).

Procedimentos inusitados

Dentre os procedimentos inusitados recentes estão o uso do verme sanguessuga para tratar acne, esperma de salmão para regenerar a pele, leite materno e sangue menstrual como substitutos dos produtos de skin care.

Vivendo o puerpério, a influenciadora Juju Ferrari contou que tem utilizado o próprio leite para cuidar da pele nos últimos meses. Em seu perfil do Instagram, a famosa revelou que viu a dica na internet e resolveu testar.

Juju Ferrari posando na web com seu leite materno | Foto: Reprodução | Instagram

“Eu vi um skincare feito com leite materno, achei que fazia sentido e resolvi testar. Isso é caríssimo lá fora. Chega a valores de até 50 mil reais. Eu pego o algodão, passo no rosto e ele já dá um brilho na hora. Resolvi deixar os cremes de lado. Estou fazendo todos os dias”, disse ela.

Riscos para a saúde

Apesar de não serem proibidos no Brasil, os procedimentos com fluidos corporais não são indicados pelos profissionais. Em conversa com a reportagem do Portal A TARDE, a dermatologista Maisa Pamponet explicou que o natural não é sinônimo de seguro e os itens devem ser purificados antes de serem aplicados diretamente na pele.

“Esses fluidos não são estéreis. O leite materno contém microbiota própria, com bactérias como Staphylococcus e Streptococcus, entre outras; já sangue menstrual e secreções genitais podem carregar microrganismos da flora vaginal/cervical e, em alguns contextos, material associado a infecções”, explicou.

A médica ainda aponta que não há evidências científicas de que essa tendências realmente funcionam no tratamento da pele e o efeito pode ser o contrário do esperado, causando infecções ou inflamações.

“Quando falamos de fluido biológico cru, isso é muito mais marketing do que ciência. Quando falamos de derivados biomédicos purificados, pode até haver algum racional e algum dado clínico, mas ainda com limitações importantes. Misturar essas duas coisas é erro técnico”, disparou.

Alergia é uma das reações mais comuns | Foto: Ilustrativa | Freepik

Por fim, ela lista os principais sinais de alerta e riscos que a aplicação inadequada pode causar. “Vermelhidão que piora progressivamente, dor importante, calor local, inchaço crescente, secreção purulenta, mau cheiro, febre, surgimento de bolhas, áreas escurecidas, listras vermelhas na pele, ou lesões que começam a ulcerar. Isso sugere infecção ou inflamação importante e merece avaliação médica rápida.”

“Também é sinal de urgência qualquer quadro compatível com reação alérgica sistêmica: coceira intensa generalizada, urticária, inchaço de lábios ou língua, chiado no peito, falta de ar, tontura ou sensação de desmaio. Nesses casos, a preocupação é justamente uma reação de hipersensibilidade grave, inclusive anafilaxia”, conclui.