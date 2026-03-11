Menu
SAÚDE
DIAGNÓSTICO INESPERADO

Jovem descobre câncer ao confundir dor abdominal com cólica

A garota recebeu o diagnóstico após procurar atendimento médico de urgência

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

11/03/2026 - 16:45 h

A jovem está realizando o tratamento da doença
A jovem está realizando o tratamento da doença

Uma mulher, de 34 anos, recebeu um diagnóstico inesperado após sentir fortes dores abdominais. Suspeitando que se tratava de uma cólica menstrual, a jovem descobriu que está com câncer de intestino em estágio avançado.

Segundo informações divulgadas pelo jornal britânico The Independent, o caso aconteceu na Escócia. A paciente, identificada Kirsty Laing procurou atendimento médico de urgência ao sentir as dores.

No hospital, ela foi submetida a um exame de tomografia e descobriu a existência do tumor no intestino. Os exames ainda apontaram que a doença estava em estágio avançado e havia se espalhado para o fígado.

Em seguida, ela foi submetida a uma cirurgia de urgência e sessões de quimioterapia, para reduzir o avanço da doença, que já estava em estágio 4 e poderia levar à morte.

Leia Também:

Dia Mundial do Rim é marcado por exames e ações gratuitas em Salvador
Ronco e o cansaço após o sono podem ser sinais de alerta; entenda
Estresse na adolescência pode causar mudanças permanents no cérebro

Sintomas do câncer no intestino

Silencioso no início, o câncer no intestino só apresenta sintomas quando está em estágio avançado, que podem ser confundidos com os de outras doenças ou casos de desequilíbrio intestinal.

Dentre os principais sintomas estão: alteração do ritmo intestinal, presença de sangue nas fezes, cólicas ou desconforto abdominal, sensação de empachamento, perda de peso e anemia.

x