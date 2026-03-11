DIAGNÓSTICO INESPERADO
Jovem descobre câncer ao confundir dor abdominal com cólica
A garota recebeu o diagnóstico após procurar atendimento médico de urgência
Por Franciely Gomes
Uma mulher, de 34 anos, recebeu um diagnóstico inesperado após sentir fortes dores abdominais. Suspeitando que se tratava de uma cólica menstrual, a jovem descobriu que está com câncer de intestino em estágio avançado.
Segundo informações divulgadas pelo jornal britânico The Independent, o caso aconteceu na Escócia. A paciente, identificada Kirsty Laing procurou atendimento médico de urgência ao sentir as dores.
No hospital, ela foi submetida a um exame de tomografia e descobriu a existência do tumor no intestino. Os exames ainda apontaram que a doença estava em estágio avançado e havia se espalhado para o fígado.
Em seguida, ela foi submetida a uma cirurgia de urgência e sessões de quimioterapia, para reduzir o avanço da doença, que já estava em estágio 4 e poderia levar à morte.
Sintomas do câncer no intestino
Silencioso no início, o câncer no intestino só apresenta sintomas quando está em estágio avançado, que podem ser confundidos com os de outras doenças ou casos de desequilíbrio intestinal.
Dentre os principais sintomas estão: alteração do ritmo intestinal, presença de sangue nas fezes, cólicas ou desconforto abdominal, sensação de empachamento, perda de peso e anemia.
