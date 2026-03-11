Menu
ESTUDO

Estresse na adolescência pode causar mudanças permanents no cérebro

Estudo revela que cérebro jovem não se recupera de traumas como o adulto

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

11/03/2026 - 1:16 h

Estresse pode alterar a forma como o cérebro processa informações e regula emoções
-

Experiências intensas de estresse na adolescência podem provocar alterações duradouras no cérebro e aumentar a vulnerabilidade a problemas de saúde mental na vida adulta. É o que aponta um estudo científico conduzido por pesquisadores brasileiros com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.

Segundo os cientistas, situações prolongadas de estresse nessa fase da vida podem alterar o funcionamento de circuitos neurais essenciais, afetando o equilíbrio entre neurônios e prejudicando a maturação das redes cerebrais.

Essas mudanças, de acordo com os resultados da pesquisa, podem persistir por anos e influenciar o funcionamento do cérebro na idade adulta.

Cérebro adolescente ainda está em desenvolvimento

Durante a adolescência, o cérebro passa por transformações importantes, especialmente em regiões ligadas ao controle emocional e à tomada de decisões.

O estudo identificou que o estresse pode provocar mudanças permanentes no córtex pré-frontal, área responsável por funções como planejamento, regulação emocional e capacidade de avaliar consequências.

Quando jovens enfrentam traumas ou situações contínuas de tensão, ocorre um desequilíbrio entre sinais de excitação e inibição nos neurônios. Esse processo pode alterar a forma como o cérebro processa informações e regula emoções.

Diferenças entre estresse na adolescência e na vida adulta

Os pesquisadores também analisaram como o estresse afeta o cérebro em diferentes fases da vida. Para isso, o estudo observou roedores expostos a situações estressantes tanto na adolescência quanto na fase adulta.

Os resultados mostraram que, em adultos, o sistema neural tende a se recuperar com mais facilidade. Nesse grupo, os efeitos do estresse foram temporários e o cérebro conseguiu restabelecer o equilíbrio após algum tempo.

Já quando o estresse ocorreu durante a adolescência, as mudanças nos circuitos cerebrais permaneceram por períodos mais longos, indicando maior vulnerabilidade nessa etapa do desenvolvimento.

Possível relação com transtornos mentais

Outro ponto observado pelos cientistas é a possível ligação entre as alterações cerebrais e o surgimento de transtornos psiquiátricos.

Experiências traumáticas nessa fase podem aumentar o risco de condições como depressão, ansiedade e esquizofrenia.

O estudo também identificou uma redução duradoura nas chamadas oscilações gama, ondas cerebrais associadas a funções cognitivas importantes, como atenção e memória de trabalho.

Prevenção é fundamental para a saúde mental

Para os pesquisadores, compreender os efeitos do estresse na adolescência é essencial para desenvolver estratégias de prevenção em saúde mental.

Especialistas defendem que políticas públicas e iniciativas educacionais voltadas para jovens em situação de vulnerabilidade podem ajudar a reduzir os impactos de experiências traumáticas.

Ao ampliar o conhecimento sobre como o cérebro se desenvolve nessa fase da vida, os cientistas acreditam que será possível criar intervenções mais eficazes para proteger a saúde mental de adolescentes.

x