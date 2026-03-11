Menu
ALERTA

Ronco e o cansaço após o sono podem ser sinais de alerta; entenda

Os distúrbios do sono podem indicar outros problemas graves

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

11/03/2026 - 2:14 h

Um sono completo garante saúde plena
Aparentemente inofensivo, o ronco durante o sono pode ser um sinal de alerta. O ato pode indicar a ocorrência de uma apneia do sono, distúrbio capaz de provocar pausas na respiração durante a noite.

Outro sintoma comum da apneia é o cansaço extremo após uma longa noite de sono. Isso acontece porque essas pausas durante o sono fazem a pessoa acordar e podem se repetir muitas vezes durante a noite, fragmentando o descanso.

Apesar de parecer um distúrbio incomum, a apneia do sono atinge boa parte das pessoas. Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 40% e 45% da população mundial sofre com algum tipo de distúrbio do sono.

Impactos na saúde

Além de dificultar o sono, a apneia do sono pode causar alguns sintomas físicos no paciente, tais como dificuldade de concentração, queda no rendimento durante o dia, sonolência excessiva e cansaço ao acordar.

Em alguns casos mais graves, o distúrbio pode contribuir para o aumento do risco de doenças cardiovasculares, problemas cognitivos, hipertensão e alterações metabólicas.

Diagnóstico e tratamento

O diagnóstico de apneia do sono é realizado através de um exame chamado polissonografia. Ele registra o funcionamento do organismo do paciente durante o sono, tais como respiração, oxigenação e atividade cerebral.

Caso seja comprovada a existência da apneia, é necessário um tratamento especializado para o paciente. Em alguns casos, é necessário o uso de aparelhos intraorais e do CPAP, um dispositivo que mantém as vias aéreas abertas durante o sono.

x