Desafio do desodorante: saiba o que é e os riscos à saúde

Desafio pede que as pessoas gravem momento que inalam gás - Foto: Reprodução | Freepik

O mundo virtual e as redes sociais têm sido uma importante ferramenta para acompanhar o ritmo de evolução das informações. Porém, em alguns casos a internet pode ser nociva. É o caso de desafios que são propostos tem como alvo crianças e adolescentes.

Um dos mais conhecidos é o desafio do desodorante, onde as pessoas inalam o gás pela maior quantidade de tempo possível. Porém, os desodorantes são produzidos com substâncias químicas consideradas antissépticas, tais como álcool e alumínio. Por essa razão podem trazer riscos à saúde.

O desafio é proposto por pessoas que incentivam crianças e adolescentes a gravar imagens enquanto aceitam o "jogo". Os vídeos somam milhares de visualizações.

De acordo com especialistas, essa prática pode levar a dependência e causar lesões nos pulmões. Além disso, há risco de provocar parada cardíaca por asfixia.

Morte por conta do desafio

Uma criança de 8 anos, moradora do Distrito Federal, morreu após supostamente ter inalado desodorante aerosol e ter sofrido uma parada cardiorrespiratória. De acordo com as investigações, Sarah Raissa Pereira de Castro foi encontrada já desacordada, com o desodorante ao seu lado.