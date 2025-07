Dia do chocolate: entenda como o alimento é aliado do coração

Cacau contém magnésio, ferro e outros nutrientes - Foto: Reprodução | Freepik

Um alimento bastante consumido pelos brasileiros, o chocolate tem o seu dia celebrado nesta segunda-feira, 7. Mas, o alimento não é o queridinho apenas do paladar, tem também a sua contribuição para a saúde cardiovascular.

Segundo o cardiologista Roberto Yano, quando consumido com moderação e na forma certa, o chocolate pode fazer bem ao coração. “O chocolate amargo, principalmente aqueles com teor de cacau acima de 70%, possui flavonoides, compostos antioxidantes que ajudam a proteger os vasos sanguíneos, reduzir a inflamação e melhorar a circulação”, detalhou.

Estudos apontam que o consumo moderado deste tipo de chocolate está associado à redução da pressão arterial, melhora da função endotelial (revestimento dos vasos) e até menor risco de problemas cardiovasculares futuros.

Porém, não é qualquer chocolate que traz benefícios. As versões ao leite, branca ou com adição de açúcar em excesso perdem grande parte dos efeitos positivos e gera alguns negativos. Já o chocolate rico em cacau e com baixo teor de açúcar concentra as propriedades protetoras para o sistema cardiovascular.

“A chave está na moderação, por exemplo, uma porção pequena por dia, em torno de 20 a 30 gramas, já é suficiente para aproveitar os benefícios, sem os malefícios do excesso de calorias ou açúcar”, explicou Yano.

Além dos flavonoides, o cacau contém magnésio, ferro e outros nutrientes que também colaboram com a saúde geral do organismo, incluindo o controle da ansiedade e melhora do humor, fatores que indiretamente também beneficiam o coração.