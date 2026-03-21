Doença comum entre mulheres pode levar anos para ser descoberta

Siga o A TARDE no Google

1 em cada 10 mulheres sofre com endometriose - Foto: Divulgação

A endometriose segue como um dos principais desafios da saúde feminina. Mesmo afetando cerca de 1 em cada 10 mulheres em idade reprodutiva, o diagnóstico ainda pode demorar anos. No Brasil, a estimativa é de aproximadamente 8 milhões de casos, enquanto no mundo o número ultrapassa 190 milhões, segundo a Organização Mundial da Saúde.

Caracterizada como uma doença inflamatória crônica, a endometriose ocorre quando um tecido semelhante ao endométrio cresce fora do útero, atingindo órgãos como ovários, trompas, intestino e bexiga. Esse processo pode provocar dor intensa, inflamações recorrentes e alterações no funcionamento do corpo.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Sintomas que não devem ser ignorados

Cólica menstrual incapacitante, dor pélvica crônica, desconforto durante relações sexuais, alterações intestinais e dificuldade para engravidar estão entre os sintomas mais comuns. Ainda assim, muitas mulheres convivem com esses sinais por anos sem investigação adequada.

O tempo médio para diagnóstico pode variar entre sete e dez anos. É um atraso frequentemente associado à banalização da dor e à dificuldade de acesso a especialistas.

“A dor incapacitante nunca deve ser considerada normal. Quando a queixa da mulher é minimizada, ela perde tempo valioso para diagnóstico e tratamento adequados”, afirma a médica Genevieve Coelho.

Ela também destaca a importância de um atendimento atento e individualizado: “O olhar humanizado é decisivo nesse processo. Escuta ativa, investigação detalhada e avaliação individualizada permitem identificar sinais que muitas vezes passam despercebidos por anos.”

Endometriose e infertilidade

A relação entre a doença e a dificuldade para engravidar é significativa. Segundo a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, entre 30% e 50% das pacientes podem enfrentar infertilidade.

A inflamação pode comprometer as trompas, afetar a qualidade dos óvulos e dificultar a fecundação e a implantação do embrião. Em muitos casos, a investigação só acontece quando a gestação não ocorre.

“Recebemos frequentemente pacientes que passaram anos tratando apenas a dor. Quando o desejo de engravidar surge e a gestação não acontece, a investigação revela quadros de endometriose já avançados”, explica a especialista.

Tratamento e possibilidades

O tratamento varia conforme a intensidade dos sintomas, a extensão da doença e o desejo reprodutivo da paciente. Pode incluir controle hormonal, cirurgia minimamente invasiva e acompanhamento multidisciplinar.

Quando há impacto na fertilidade, técnicas como a Fertilização in Vitro são alternativas eficazes.

“Técnicas como a Fertilização in Vitro permitem contornar barreiras anatômicas e inflamatórias causadas pela doença, aumentando significativamente as chances de gestação”, destaca a médica.

Ela reforça que a condição não impede a maternidade: “Mesmo em casos mais complexos, é possível estruturar um plano reprodutivo seguro e individualizado. A endometriose não representa o fim do sonho da maternidade, mas exige diagnóstico precoce, planejamento e acompanhamento especializado.”

Impactos além do físico

Além das dores, a doença também impacta o emocional. A rotina limitada e a frustração com a infertilidade podem desencadear ansiedade e sofrimento psíquico.

Por isso, especialistas defendem um cuidado integral, que inclua acolhimento e suporte emocional como parte do tratamento.

Alerta para o diagnóstico precoce

Durante o Março Amarelo, o principal alerta é direto: dor intensa não é normal. Informação e investigação precoce são essenciais para reduzir o tempo até o diagnóstico e evitar complicações.

Quanto antes a endometriose é identificada, maiores são as chances de controle da doença e de preservação da qualidade de vida e da fertilidade.