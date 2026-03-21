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SAÚDE

Doença comum entre mulheres pode levar anos para ser descoberta

Sintomas ignorados atrasam diagnóstico e afetam fertilidade feminina

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

21/03/2026 - 1:38 h

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1 em cada 10 mulheres sofre com endometriose
1 em cada 10 mulheres sofre com endometriose -

A endometriose segue como um dos principais desafios da saúde feminina. Mesmo afetando cerca de 1 em cada 10 mulheres em idade reprodutiva, o diagnóstico ainda pode demorar anos. No Brasil, a estimativa é de aproximadamente 8 milhões de casos, enquanto no mundo o número ultrapassa 190 milhões, segundo a Organização Mundial da Saúde.

Caracterizada como uma doença inflamatória crônica, a endometriose ocorre quando um tecido semelhante ao endométrio cresce fora do útero, atingindo órgãos como ovários, trompas, intestino e bexiga. Esse processo pode provocar dor intensa, inflamações recorrentes e alterações no funcionamento do corpo.

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Sintomas que não devem ser ignorados

Cólica menstrual incapacitante, dor pélvica crônica, desconforto durante relações sexuais, alterações intestinais e dificuldade para engravidar estão entre os sintomas mais comuns. Ainda assim, muitas mulheres convivem com esses sinais por anos sem investigação adequada.

O tempo médio para diagnóstico pode variar entre sete e dez anos. É um atraso frequentemente associado à banalização da dor e à dificuldade de acesso a especialistas.

“A dor incapacitante nunca deve ser considerada normal. Quando a queixa da mulher é minimizada, ela perde tempo valioso para diagnóstico e tratamento adequados”, afirma a médica Genevieve Coelho.

Ela também destaca a importância de um atendimento atento e individualizado: “O olhar humanizado é decisivo nesse processo. Escuta ativa, investigação detalhada e avaliação individualizada permitem identificar sinais que muitas vezes passam despercebidos por anos.”

Endometriose e infertilidade

A relação entre a doença e a dificuldade para engravidar é significativa. Segundo a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, entre 30% e 50% das pacientes podem enfrentar infertilidade.

A inflamação pode comprometer as trompas, afetar a qualidade dos óvulos e dificultar a fecundação e a implantação do embrião. Em muitos casos, a investigação só acontece quando a gestação não ocorre.

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“Recebemos frequentemente pacientes que passaram anos tratando apenas a dor. Quando o desejo de engravidar surge e a gestação não acontece, a investigação revela quadros de endometriose já avançados”, explica a especialista.

Tratamento e possibilidades

O tratamento varia conforme a intensidade dos sintomas, a extensão da doença e o desejo reprodutivo da paciente. Pode incluir controle hormonal, cirurgia minimamente invasiva e acompanhamento multidisciplinar.

Quando há impacto na fertilidade, técnicas como a Fertilização in Vitro são alternativas eficazes.

“Técnicas como a Fertilização in Vitro permitem contornar barreiras anatômicas e inflamatórias causadas pela doença, aumentando significativamente as chances de gestação”, destaca a médica.

Ela reforça que a condição não impede a maternidade: “Mesmo em casos mais complexos, é possível estruturar um plano reprodutivo seguro e individualizado. A endometriose não representa o fim do sonho da maternidade, mas exige diagnóstico precoce, planejamento e acompanhamento especializado.”

Impactos além do físico

Além das dores, a doença também impacta o emocional. A rotina limitada e a frustração com a infertilidade podem desencadear ansiedade e sofrimento psíquico.

Por isso, especialistas defendem um cuidado integral, que inclua acolhimento e suporte emocional como parte do tratamento.

Alerta para o diagnóstico precoce

Durante o Março Amarelo, o principal alerta é direto: dor intensa não é normal. Informação e investigação precoce são essenciais para reduzir o tempo até o diagnóstico e evitar complicações.

Quanto antes a endometriose é identificada, maiores são as chances de controle da doença e de preservação da qualidade de vida e da fertilidade.

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Tags:

Endometriose Saúde saúde da mulher

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