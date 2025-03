Doença Renal Crônica: campanha oferece exames de prevenção gratuitos

Campanha realiza dosagem de creatinina sérica e aferição de pressão arterial - Foto: Divulgação

Na Bahia, mais de 10 mil pessoas convivem com a Doença Renal Crônica e realizam tratamento de hemodiálise na rede pública e privada, segundo dados da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

Apesar da alta demanda, apenas 42 unidades oferecem serviço de diálise no estado, por isso, muitas vezes, os pacientes enfrentam deslocamentos frequentes para terem acesso ao tratamento. A Doença Renal Crônica (DRC) é uma condição silenciosa que pode evoluir para complicações graves se não diagnosticada precocemente.

De acordo com dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2024, a DRC atinge cerca de 10% da população mundial. O diagnóstico precoce é essencial para retardar a progressão da doença e melhorar a qualidade de vida dos pacientes, conforme alerta a nefrologista Ana Flávia Moura, presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia na Bahia (SBN-BA).

“Muitas pessoas não sabem que têm doença renal crônica, pois os sintomas aparecem apenas em estágios avançados. O diagnóstico precoce é essencial para retardar a progressão da doença e melhorar a qualidade de vida dos pacientes”, explica a especialista.

Para alertar a população sobre a importância da prevenção, a SBN-BA promove uma série de ações em Salvador na semana do Dia Mundial do Rim, celebrado na segunda quinta-feira de março, que neste ano ocorre no próximo dia 13. A campanha deste ano, traz como tema "Seus rins estão ok? Faça exame de creatinina para saber", reforçando a necessidade de exames regulares para monitoramento da saúde renal.

As atividades que já tiveram início no último domingo, com uma caminhada no Parque da Cidade, no Itaigara, reúne profissionais de saúde, pacientes renais e familiares. Entre os dias 10 e 14 de março, uma ação educativa acontece no Shopping Barra, no L3, setor Sul. No local, haverá um stand com informações sobre doenças renais, medidas preventivas e exames de diagnóstico.

A partir das 14h30, serão oferecidos aferição de pressão arterial, dosagem imediata e gratuita da creatinina sérica, e distribuição de vouchers para exames laboratoriais voltados a pacientes que necessitam de confirmação diagnóstica. Para encerrar a campanha, na quinta-feira, 13, o Elevador Lacerda será iluminado, a partir das 18h30, com as cores da campanha, simbolizando o compromisso da SBN-BA na luta pela conscientização sobre a DRC.

A Doença Renal Crônica pode ser causada por diversas condições, como diabetes, hipertensão arterial, doenças autoimunes, uso abusivo de medicamentos (especialmente anti-inflamatórios e analgésicos) e doenças genéticas, como rins policísticos. Por ser uma doença silenciosa, o diagnóstico precoce é essencial para evitar complicações.

A aposentada Elizabeth Machado, 43 anos, conhece de perto os desafios da doença. Diagnosticada com DRC em 2015, ela iniciou o tratamento de hemodiálise dois anos depois. “Conviver com a DRC é um desafio diário, que aprendi a superar quando encontrei no diagnóstico meu propósito de vida”, conta Elizabeth.

Além do diagnóstico precoce, a adoção de hábitos saudáveis é um fator essencial na prevenção das doenças renais. Especialistas recomendam a ingestão adequada de água, o controle da pressão arterial e dos níveis de glicose no sangue, a redução do consumo de sal e alimentos ultraprocessados, a prática regular de atividades físicas e a realização de consultas médicas periódicas.

Confira informações dos serviços:

Quando: Segunda-feira (10) até quinta-feira (14)

Serviço: Ação educativa, checagem de pressão arterial e dosagem de creatinina gratuita

Onde: Shopping Barra (exames a partir das 14h30)

Na quinta-feira (13) o Elevador Lacerda será iluminado com as cores da campanha a partir das 18h30.