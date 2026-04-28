Erro ao usar cafeteira pode comprometer saúde

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A cafeteira é usada por diversas pessoas - Foto: Ilustratativa | Magnific

Os usuários de cafeteiras elétricas devem ficar atentos a um erro que pode custar a saúde. Usadas para produzir a bebida de forma rápida e prática, as cápsulas de café devem ser removidas antes da preparação de uma nova bebida.

A embalagem usada deixada na cafeteira facilita a proliferação de bactérias, o acúmulo de resíduos e outros problemas voltados à higiene do produto. Consequentemente , estes microorganismos ganham acesso fácil ao corpo humano e se tornam doenças.

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A recomendação de especialistas é que as cápsulas sejam retiradas imediatamente após cada utilização, pois também podem alterar significativamente o sabor da próxima bebida feita na máquina.

O usuário da máquina também deve enxaguar as partes removíveis do produto e realizar a descalcificação regular do equipamento, removendo os minerais acumulados nas superfícies.