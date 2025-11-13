OZEMPIC NATURAL
Este alimento consumido antes do almoço pode ter efeito estilo Ozempic
O alimento pode diminuir o apetite e melhorar a quantidade de açúcar no sangue
Por Franciely Gomes
A onda de utilizar remédios indicados para pessoas com diabetes como forma de emagrecimento continua em alta no Brasil. O Ozempic e o Mounjaro são os medicamentos mais famosos entre as influenciadora digitais que tem buscado métodos para perder peso de forma rápida e inibir o apetite.
Entretanto, existe um alimento que pode surtir o mesmo efeito destes medicamentos se consumido antes do almoço ou do jantar. Este produto nada mais é do que a proteína do soro do leite, que pode ser encontrada no suplemento alimentar whey protein.
Apesar de não ser tão eficaz quanto os remédios citados acima, estudos apontam que o alimento ajuda na sensação de saciedade e melhora os níveis de açúcar no sangue em pessoas com condições como diabetes tipo 2 e obesidade.
O consumo da proteína do soro do leite pode ser feito através de um shake, que deve ser tomado diariamente, antes das refeições indicadas. Se tomado antes do café da manhã, o alimento também pode ajudar a baixar os níveis de açúcar no sangue do paciente e limitar seu apetite, ocasionando consequentemente na redução de peso.
Proteína ajuda no ganho de músculos
Outro benefício da proteína é no ganho de massa muscular. O whey protein é constantemente indicado por nutricionistas para ajudar os pacientes a baterem a meta total de proteínas necessária no processo de hipertrofia.
Por fim, a proteína do soro do leite também estimula a liberação de GLP-1, um hormônio intestinal que tem a função de reduzir a ingestão de calorias do corpo, promovendo a sensação de saciedade após seu consumo.
