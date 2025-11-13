TAXA INÉDITA
Jovens lideram abstinência: 61% dos brasileiros de 25 a 34 anos não bebem
Pela primeira vez, 64% da população brasileira declarou não ter consumido bebida alcoólica em 2025
Por Jair Mendonça Jr
Uma pesquisa realizada pelo Centro Integrado de Saúde e Álcool (Cisa), apontou para um dado inédito: pela primeira vez, 64% da população adulta brasileira declarou não ter consumido bebida alcoólica em 2025, representando um aumento de 9% em relação a 2023.
Intitulada “Álcool e a Saúde dos Brasileiros, Panorama 2025", o estudo revelou que a alta na abstenção é predominantemente puxada pelas faixas etárias mais jovens, de 18 a 24 anos, que saltou de 46% para 64%. A abstinência entre 25 a 34 anos que não-consumo subiu de 47% para 61%.
Segundo os especialistas do Cisa, essa mudança de comportamento, especialmente entre os jovens, está relacionada a uma maior conscientização e percepção dos riscos associados ao consumo de álcool, diferentemente das gerações anteriores que o associavam predominantemente à sociabilidade e diversão.
Consumo abusivo
Apesar do aumento na abstenção, o levantamento também trouxe um dado preocupante: oito em cada dez (82%) dos consumidores abusivos consideram que bebem de forma moderada, reforçando a necessidade de políticas públicas de esclarecimento sobre o consumo nocivo.
Essa tendência reflete um movimento global de maior preocupação com saúde e autocuidado, onde muitos indivíduos optam por estilos de vida mais sóbrios ou reduzem drasticamente a ingestão de álcool.
Metodologia da pesquisa
O levantamento, que identificou a taxa inédita de abstenção, seguiu um rigoroso critério metodológico para assegurar sua representatividade nacional.
Estrutura
- Amostra: um total de 1.981 entrevistas foi realizado em todo o território nacional.
- Público-alvo: pesquisa incluiu homens e mulheres com 18 anos ou mais, abrangendo as classes socioeconômicas A, B, C e DE.
- Método de coleta: informações foram coletadas por meio de entrevistas domiciliares.
- Garantia de cobertura: para assegurar que o público-alvo estivesse acessível, as entrevistas foram conduzidas em dias e horários variados: dias úteis (manhã/tarde e noite) e também nos finais de semana.
Confiabilidade
- Margem de erro: pesquisa possui uma margem de erro máxima de dois pontos percentuais.
- Nível de confiança: intervalo de confiança estabelecido é de 95%.
- Ajuste de Dados: todos os dados coletados foram ponderados, ou seja, ajustados estatisticamente, para que a amostra representasse fielmente a distribuição e as características da população adulta brasileira.
