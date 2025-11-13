Jovens lideram abstinência: 61% dos brasileiros de 25 a 34 anos não bebem

Tendência reflete um movimento global de maior preocupação com saúde e autocuidado - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

Uma pesquisa realizada pelo Centro Integrado de Saúde e Álcool (Cisa), apontou para um dado inédito: pela primeira vez, 64% da população adulta brasileira declarou não ter consumido bebida alcoólica em 2025, representando um aumento de 9% em relação a 2023.

Intitulada “Álcool e a Saúde dos Brasileiros, Panorama 2025", o estudo revelou que a alta na abstenção é predominantemente puxada pelas faixas etárias mais jovens, de 18 a 24 anos, que saltou de 46% para 64%. A abstinência entre 25 a 34 anos que não-consumo subiu de 47% para 61%.

Segundo os especialistas do Cisa, essa mudança de comportamento, especialmente entre os jovens, está relacionada a uma maior conscientização e percepção dos riscos associados ao consumo de álcool, diferentemente das gerações anteriores que o associavam predominantemente à sociabilidade e diversão.

Consumo abusivo

Apesar do aumento na abstenção, o levantamento também trouxe um dado preocupante: oito em cada dez (82%) dos consumidores abusivos consideram que bebem de forma moderada, reforçando a necessidade de políticas públicas de esclarecimento sobre o consumo nocivo.

Essa tendência reflete um movimento global de maior preocupação com saúde e autocuidado, onde muitos indivíduos optam por estilos de vida mais sóbrios ou reduzem drasticamente a ingestão de álcool.

Metodologia da pesquisa

O levantamento, que identificou a taxa inédita de abstenção, seguiu um rigoroso critério metodológico para assegurar sua representatividade nacional.

Estrutura

Amostra : um total de 1.981 entrevistas foi realizado em todo o território nacional.

: um total de 1.981 entrevistas foi realizado em todo o território nacional. Público-alvo : pesquisa incluiu homens e mulheres com 18 anos ou mais, abrangendo as classes socioeconômicas A, B, C e DE.

: pesquisa incluiu homens e mulheres com 18 anos ou mais, abrangendo as classes socioeconômicas A, B, C e DE. Método de coleta : informações foram coletadas por meio de entrevistas domiciliares.

: informações foram coletadas por meio de entrevistas domiciliares. Garantia de cobertura : para assegurar que o público-alvo estivesse acessível, as entrevistas foram conduzidas em dias e horários variados: dias úteis (manhã/tarde e noite) e também nos finais de semana.

Confiabilidade