HOME > SAÚDE
DEU RUIM!

Ex-BBB engravida usando Monjauro e anticoncepcional; saiba os riscos

A famosa contou detalhes sobre o uso combinado das medicações

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

16/12/2025 - 17:43 h
Laís Caldas surpreendeu os seguidores ao revelar que engravidou enquanto utilizava o medicamento Monjauro, usado popularmente para emagrecimento, e anticoncepcional oral ao mesmo tempo. A ex-BBB fez um post em seu perfil do Instagram, nesta segunda-feira, 16, e contou detalhes sobre o caso.

“Eu realmente estava tomando anticoncepcional oral direitinho, mas eu casei em setembro e eu fiz o protocolo com Mounjaro, a tizerpatida. Eu queria estar mais sequinha no casamento e fiz o protocolo”, disse ela, revelando o período em que começou a tomar o medicamento.

Em seu relato, a médica dermatologista ainda explicou os efeitos da tizerpatida quando combinada ao contraceptivo. “Mounjaro retarda o esvaziamento gástrico e isso diminui a absorção de alguns medicamentos orais e um dos mais afetados é o contraceptivo oral”, afirmou.

Risco já havia sido alertado por estudo

Apesar do relato da famosa, o risco da combinação dos dois remédios já havia sido alertado pelo órgão regulador de medicamentos do Reino Unido, em julho deste ano. Segundo informações contidas em um estudo sobre o uso de medicamentos para emagrecer, cerca de 40 mulheres engravidaram de forma indesejada após combinarem a pílula com a injeção.

Os médicos explicaram que a tirzepatida possui seu mecanismo de ação que retarda o esvaziamento gástrico. Essa deficiência da ação natural do corpo faz com que as pacientes não absorvam adequadamente os hormônios do contraceptivo oral, causando perda de efeito.

Além dos efeitos colaterais causados pelo Monjauro, como vômitos e diarreia, que também reduzem os efeitos de absorção do anticoncepcional, fazendo com que ele seja eliminado do corpo antes mesmo de ser absorvido pela corrente sanguínea.

A recomendação é que as mulheres utilizem métodos contraceptivos não-oral (como DIU, Implanon e injeção) ou permaneçam utilizando o preservativo durante o período do tratamento com a tizerpatida.

x