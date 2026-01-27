Ex-paciente oncológico batiza filho em homenagem a hospital na Bahia

Tratamento do ex-paciente durou 6 anos - Foto: Caio Brito/ Ascom HEC

Após passar seis anos em tratamento oncológico no Hospital Estadual da Criança (HEC), Endio Silva, natural de Wagner, na região da Chapada Diamantina, voltou ao local em um momento diferente: o nascimento de seu filho. Endio começou o tratamento com a equipe do Serviço de Oncologia do HEC pouco antes dele completar 16 anos, quando foi diagnosticado com leucemia.

A alta ocorreu em fevereiro de 2025, aos 22 anos, quando ele concluiu o tratamento e tocou o sino da cura, marcando oficialmente o fim do acompanhamento oncológico. Durante o período de tratamento, Endio conheceu Evine Nunes, também natural de Wagner, com quem construiu uma família. Em Janeiro de 2026, quase um ano depois da alta de Endio, o casal celebrou o nascimento do primeiro filho também no HEC e, em homenagem ao hospital, batizou a criança de Hector, nome formado a partir das iniciais da unidade de saúde.

O parto foi realizado em caráter de urgência, e tanto a mãe quanto o bebê precisaram de internação na UTI, mas ambos receberam alta médica nesta segunda-feira, 26, e passam bem.

Segundo Evine Nunes, o nascimento do filho no mesmo hospital onde o companheiro foi tratado tem um significado especial. “Endio sempre me contou sobre os muitos anos vividos aqui, o medo presente em cada etapa do tratamento, mas também sobre o acolhimento recebido de todos os profissionais, que o ajudaram a suportar esse período junto com a família. Voltar ao HEC para trazer nosso filho ao mundo foi muito emocionante”, afirmou.

Endio Silva destacou a importância do atendimento recebido ao longo dos anos. “O HEC fez parte da minha vida em momentos muito difíceis. Aqui encontrei cuidado, apoio e profissionais que nunca desistiram. Dar o nome de Hector ao nosso filho é uma forma de agradecer por tudo que vivemos”, disse.

A coordenadora de enfermagem do Serviço de Oncologia do HEC, Eula Rayssa, ressaltou o impacto da história para a equipe. “Acompanhar a trajetória de Endio, desde o diagnóstico até a cura, e depois vê-lo retornar como pai, é algo que reforça o sentido do nosso trabalho e do cuidado contínuo que oferecemos”, afirmou.