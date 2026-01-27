Menu
SAÚDE

Ex-paciente oncológico batiza filho em homenagem a hospital na Bahia

Criança nasceu na mesma unidade médica em que pai passou por tratamento

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

27/01/2026 - 11:46 h | Atualizada em 27/01/2026 - 12:38

Tratamento do ex-paciente durou 6 anos
Tratamento do ex-paciente durou 6 anos -

Após passar seis anos em tratamento oncológico no Hospital Estadual da Criança (HEC), Endio Silva, natural de Wagner, na região da Chapada Diamantina, voltou ao local em um momento diferente: o nascimento de seu filho. Endio começou o tratamento com a equipe do Serviço de Oncologia do HEC pouco antes dele completar 16 anos, quando foi diagnosticado com leucemia.

A alta ocorreu em fevereiro de 2025, aos 22 anos, quando ele concluiu o tratamento e tocou o sino da cura, marcando oficialmente o fim do acompanhamento oncológico. Durante o período de tratamento, Endio conheceu Evine Nunes, também natural de Wagner, com quem construiu uma família. Em Janeiro de 2026, quase um ano depois da alta de Endio, o casal celebrou o nascimento do primeiro filho também no HEC e, em homenagem ao hospital, batizou a criança de Hector, nome formado a partir das iniciais da unidade de saúde.

Imagem ilustrativa da imagem Ex-paciente oncológico batiza filho em homenagem a hospital na Bahia
| Foto: Caio Brito/ Ascom HEC

O parto foi realizado em caráter de urgência, e tanto a mãe quanto o bebê precisaram de internação na UTI, mas ambos receberam alta médica nesta segunda-feira, 26, e passam bem.

Segundo Evine Nunes, o nascimento do filho no mesmo hospital onde o companheiro foi tratado tem um significado especial. “Endio sempre me contou sobre os muitos anos vividos aqui, o medo presente em cada etapa do tratamento, mas também sobre o acolhimento recebido de todos os profissionais, que o ajudaram a suportar esse período junto com a família. Voltar ao HEC para trazer nosso filho ao mundo foi muito emocionante”, afirmou.

Endio Silva destacou a importância do atendimento recebido ao longo dos anos. “O HEC fez parte da minha vida em momentos muito difíceis. Aqui encontrei cuidado, apoio e profissionais que nunca desistiram. Dar o nome de Hector ao nosso filho é uma forma de agradecer por tudo que vivemos”, disse.

Imagem ilustrativa da imagem Ex-paciente oncológico batiza filho em homenagem a hospital na Bahia
| Foto: Caio Brito/ Ascom HEC

A coordenadora de enfermagem do Serviço de Oncologia do HEC, Eula Rayssa, ressaltou o impacto da história para a equipe. “Acompanhar a trajetória de Endio, desde o diagnóstico até a cura, e depois vê-lo retornar como pai, é algo que reforça o sentido do nosso trabalho e do cuidado contínuo que oferecemos”, afirmou.

Tags:

história de superação Hospital Estadual da Criança leucemia Nascimento de Bebê Saúde infantil tratamento oncológico

x