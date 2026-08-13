Farmácia Popular terá exames, IA e atendimento ampliado

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O Ministério da Saúde atualizou as regras do Farmácia Popular para ampliar o acesso e modernizar o programa. A nova regulamentação, publicada nesta quarta-feira, 12, estabelece mudanças na operação e no monitoramento das unidades credenciadas, além de novas ferramentas para combater fraudes.

Entre as medidas previstas estão o uso de tecnologias de identificação, a ampliação do atendimento e a possibilidade de novos serviços aos usuários.

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A pasta informou que será criado um Grupo de Trabalho para avaliar a oferta de exames de sangue e urina, testes rápidos, teleatendimento e monitoramento terapêutico. As mudanças dependerão de análises técnicas e das necessidades identificadas em cada região.

Farmácia Popular poderá ter novos serviços

A regulamentação abre espaço para ampliar o atendimento oferecido pelo programa. A proposta será discutida pelo novo grupo de trabalho, que deverá avaliar a viabilidade dos serviços e as condições necessárias para sua implementação.

Também está prevista uma análise sobre o credenciamento de farmácias em áreas consideradas vulneráveis. Entre os critérios estão a densidade demográfica e a necessidade de priorizar regiões periféricas dos grandes centros urbanos.

Em áreas com dificuldades de acesso, como regiões ribeirinhas, o Ministério da Saúde estudará modelos alternativos de assistência. Entre as possibilidades estão unidades volantes e estruturas avançadas de atendimento.

Inteligência artificial será usada contra fraudes

A atualização também prevê o uso de ferramentas tecnológicas para aumentar a segurança do programa. Entre as possibilidades está a identificação dos pacientes por biometria e reconhecimento facial, com apoio de inteligência artificial.

Segundo o Ministério da Saúde, a tecnologia poderá reforçar o monitoramento das operações e dificultar fraudes relacionadas à retirada de medicamentos e insumos.

“Já chegamos a mais de 23 milhões de usuários beneficiados pelo Farmácia Popular neste ano. A regulamentação moderniza os sistemas de monitoramento das unidades credenciadas e amplia o acesso a serviços, permitindo um acompanhamento mais completo e maior alcance do programa em todo o país”, afirmou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

A oferta dos novos serviços ainda dependerá de avaliações técnicas realizadas nos estados e municípios, além de pesquisas sanitárias e assistenciais.

Unidades terão monitoramento mais rígido

As mudanças no controle das farmácias credenciadas passam a valer de forma imediata. O novo modelo estabelece uma gestão baseada em riscos, com sanções administrativas proporcionais à gravidade das irregularidades.

Em situações classificadas como de risco alto ou muito alto, poderá ocorrer a suspensão automática da unidade. A digitalização de processos e a adoção de sistemas automatizados também deverão ampliar a capacidade de acompanhamento do programa.

O Sistema Autorizador de Vendas (SAV), utilizado na dispensação dos produtos, será atualizado para reforçar a segurança e a rastreabilidade das operações. A ferramenta também deverá integrar informações e incorporar novos recursos digitais.

A regulamentação ainda prevê mudanças nos procedimentos cadastrais e novas regras de governança e participação das unidades credenciadas.

Farmácia Popular oferece 41 produtos gratuitos

O programa disponibiliza atualmente 41 itens de saúde gratuitamente à população. A lista inclui medicamentos para doenças como hipertensão, diabetes, asma, Parkinson e glaucoma, além de fraldas geriátricas e absorventes higiênicos.

O Farmácia Popular está presente em mais de 4,9 mil municípios brasileiros, com cobertura estimada em 97% da população. Atualmente, são cerca de 28 mil farmácias credenciadas.

Segundo dados do Ministério da Saúde, 27,3 milhões de pessoas foram beneficiadas pelo programa em 2025. Em 2026, mais de 23 milhões de usuários já foram atendidos, conforme informou Padilha.