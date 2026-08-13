Pessoas com mais de 70 anos poderão continuar a doar sangue

Pessoas que já doam sangue regularmente poderão continuar contribuindo mesmo após completar 70 anos, desde que estejam saudáveis e sejam consideradas aptas na avaliação clínica realizada pelo serviço de hemoterapia. A mudança faz parte do novo regulamento técnico da hemoterapia no Brasil e entra em vigor em 30 de setembro de 2026.

Até então, a idade máxima para a doação era de 69 anos, ainda que a pessoa fosse doadora habitual. Com a nova regra, deixa de existir um limite máximo para quem já possui histórico de doação, desde que sejam respeitados os critérios clínicos, os intervalos e a frequência estabelecidos para essa faixa etária.

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A alteração acompanha o envelhecimento da população brasileira e busca ampliar o número de pessoas aptas a contribuir para os estoques de sangue. Segundo o secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Mozart Sales, as novas regras ampliam a possibilidade de doação sem abrir mão da segurança de doadores e pacientes.

A alteração aocmpanha o envelhecimento da população brasileira e busca ampliar o número de pessoas aptas a contribuir para os estoques de sangue. Segundo o secretário de Atenção Especializadas à saúde do Ministério da saúde,

“Incentivamos a população brasileira a procurar os serviços de hemoterapia, com a certeza de que será acolhida com todo o cuidado e a segurança necessários e de que cada doação será utilizada de forma responsável e cientificamente adequada para ajudar a salvar vidas em todo o país”, afirmou.

Novos prazos para doação

A Portaria GM/MS nº 11.685/2026, publicada em julho, também altera períodos de espera para pessoas que passaram por determinados procedimentos ou situações de saúde. A norma atualiza os critérios de aptidão para doadores e os procedimentos técnicos relacionados à hemoterapia.

Para quem passou por endoscopia ou utilizou anabolizantes sem prescrição médica, por exemplo, o período de espera passa de seis para quatro meses.

No caso de tatuagem, maquiagem definitiva e procedimentos estéticos, como botox, preenchimento e microagulhamento, a doação poderá ocorrer após sete dias quando houver condições de avaliar a segurança do procedimento. Quando essa avaliação não for possível, o período de espera será de quatro meses.

Para piercing na boca ou na região genital, a doação poderá ser realizada quatro meses após a retirada.

As mudanças fazem parte de uma atualização mais ampla das normas brasileiras para o ciclo do sangue, com critérios voltados à segurança transfusional, à proteção dos doadores e à rastreabilidade dos componentes utilizados em transfusões.