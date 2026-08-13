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FIM DA IDADE MÁXIMA

Pessoas com mais de 70 anos poderão continuar a doar sangue

Mudança faz parte do novo regulamento técnico da hemoterapia no Brasil

Victoria Isabel
Por
Mudanças entra em vigor em 30 de setembro de 2026
Mudanças entra em vigor em 30 de setembro de 2026 - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Pessoas que já doam sangue regularmente poderão continuar contribuindo mesmo após completar 70 anos, desde que estejam saudáveis e sejam consideradas aptas na avaliação clínica realizada pelo serviço de hemoterapia. A mudança faz parte do novo regulamento técnico da hemoterapia no Brasil e entra em vigor em 30 de setembro de 2026.

Até então, a idade máxima para a doação era de 69 anos, ainda que a pessoa fosse doadora habitual. Com a nova regra, deixa de existir um limite máximo para quem já possui histórico de doação, desde que sejam respeitados os critérios clínicos, os intervalos e a frequência estabelecidos para essa faixa etária.

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A alteração acompanha o envelhecimento da população brasileira e busca ampliar o número de pessoas aptas a contribuir para os estoques de sangue. Segundo o secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Mozart Sales, as novas regras ampliam a possibilidade de doação sem abrir mão da segurança de doadores e pacientes.

A alteração aocmpanha o envelhecimento da população brasileira e busca ampliar o número de pessoas aptas a contribuir para os estoques de sangue. Segundo o secretário de Atenção Especializadas à saúde do Ministério da saúde,

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“Incentivamos a população brasileira a procurar os serviços de hemoterapia, com a certeza de que será acolhida com todo o cuidado e a segurança necessários e de que cada doação será utilizada de forma responsável e cientificamente adequada para ajudar a salvar vidas em todo o país”, afirmou.

Novos prazos para doação

A Portaria GM/MS nº 11.685/2026, publicada em julho, também altera períodos de espera para pessoas que passaram por determinados procedimentos ou situações de saúde. A norma atualiza os critérios de aptidão para doadores e os procedimentos técnicos relacionados à hemoterapia.

Para quem passou por endoscopia ou utilizou anabolizantes sem prescrição médica, por exemplo, o período de espera passa de seis para quatro meses.

No caso de tatuagem, maquiagem definitiva e procedimentos estéticos, como botox, preenchimento e microagulhamento, a doação poderá ocorrer após sete dias quando houver condições de avaliar a segurança do procedimento. Quando essa avaliação não for possível, o período de espera será de quatro meses.

Para piercing na boca ou na região genital, a doação poderá ser realizada quatro meses após a retirada.

As mudanças fazem parte de uma atualização mais ampla das normas brasileiras para o ciclo do sangue, com critérios voltados à segurança transfusional, à proteção dos doadores e à rastreabilidade dos componentes utilizados em transfusões.

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Doação de Sangue idosos Saúde

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