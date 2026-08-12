Agosto Branco mobiliza ações de combate ao câncer de pulmão na Bahia

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Com a estimativa de registrar mais de 35 mil novos casos por ano no país, o Brasil realiza o seu primeiro Agosto Branco, mês dedicado à conscientização sobre o câncer de pulmão. A mobilização nacional busca colocar a doença no centro do debate público para mudar uma estatística alarmante: atualmente, cerca de 90% dos pacientes ainda recebem o diagnóstico em estágios avançados, quando as chances de cura caem drasticamente.

A iniciativa ganha força com a atuação do Instituto ProPulmão, organização sem fins lucrativos focada na saúde respiratória e no combate ao tabagismo, que atua em parceria com a Fundação Baiana de Cardiologia e Combate ao Câncer.

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Informação é ferramenta crucial contra o diagnóstico tardio

Apesar de a medicina ter avançado com a medicina de precisão, testagem molecular, terapias-alvo e imunoterapia, o câncer de pulmão continua sendo um dos maiores desafios de saúde pública. O objetivo do Agosto Branco é ampliar a percepção de risco, combater o estigma e incentivar a detecção precoce.

Para os especialistas, a conscientização é a melhor ferramenta para garantir que a população conheça os sintomas e tenha acesso ao diagnóstico oportuno, reduzindo o tempo entre a suspeita e o início do tratamento.

Acesso e redução de desigualdades na saúde

Em Salvador e no cenário nacional, as ações conjuntas do Instituto ProPulmão focam no atendimento às populações em situação de maior vulnerabilidade social. O trabalho visa ampliar o acesso à informação e garantir a continuidade na linha de cuidado, reduzindo desigualdades estruturais na saúde.

A campanha convida a sociedade civil, profissionais de saúde e veículos de comunicação a unirem forças para difundir o conhecimento e garantir que os avanços científicos cheguem a quem mais precisa.