Ferramenta on-line identifica Mounjaro falsificado; saiba como usar

O medicamento Mounjaro, voltado para o tratamento da diabetes tipo 2 e da obesidade, tem sido alvo de falsificações constantes. Pensando em combater as fraudes, a farmacêutica Eli Lilly, que detém dos direitos do remédio, anunciou, nesta terça-feira, 12, uma ferramenta on-line para ajudar a identificação dos produtos ilegais.

A venda mediante limitação de receita médica e o preço elevado das doses tem gerado versões manipuladas, homeopáticas e genéricas, sem o reconhecimento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Agora, com a LillyScan, pacientes e profissionais de saúde poderão verificar, através da leitura do QR Code na embalagem, se o medicamento é autêntico ou não.

Como usar a ferramenta?

O usuário deve acessar o site ScanLilly e escanear o código presente na embalagem através do celular.

Todos os medicamentos originais possuem QR code e a leitura do código verificará se o número de série do produto é consistente com os medicamentos fabricados pela Lilly e disponíveis no Brasil.

Riscos de consumir Mounjaro falsificado

O uso de versões falsificadas ou manipuladas do medicamento representa riscos à saúde, principalmente porque esses produtos não passam por estudos de qualidade exigidos para um medicamento industrializado e aprovado por órgãos reguladores.

Como consequência, os remédios podem não conter o princípio ativo necessário para o tratamento da diabetes tipo 2 e da obesidade ou apresentar o fármaco incorreto, o que compromete a eficácia terapêutica e pode provocar reações adversas inesperadas.

Dosagens inadequadas aumentam o risco tanto de falha no tratamento, quanto de efeitos colaterais graves e intoxicações. Além disso, medicamentos fabricados fora de ambientes seguros e estéreis, favorecem a contaminação por bactérias, endotoxinas e impurezas.