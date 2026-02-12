Fórmula infantil da Nestlé é proibida pela Anvisa após irregularidades

Siga o A TARDE no Google

Segundo a agência, houve infração a normas sanitárias - Foto: Reprodução/Nestlé

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de dez lotes da fórmula infantil Alfamino 400g, da Nestlé Brasil Ltda., após identificar níveis de selênio e iodo acima dos limites permitidos pela legislação.

A medida, publicada no Diário Oficial da União por meio da Resolução-RE nº 521, também suspende a comercialização, distribuição, importação, propaganda e uso dos lotes afetados.

As análises apontaram 31,1 microgramas de selênio por 100 kcal e 175,7 microgramas de iodo por 100 kcal, valores superiores aos padrões estabelecidos para fórmulas destinadas a lactentes e crianças com necessidades dietoterápicas específicas.

Segundo a agência, houve infração a normas sanitárias que regulam alimentos e fórmulas infantis.

Os lotes atingidos são: 50310017Y2, 51060017Y1, 50720017Y1, 50710017Y4, 50290017Y1, 50280017Y2, 43510017Y1, 43480017Y2, 43110017Y2 e 41730017Y2.

A Anvisa orienta que pais e responsáveis verifiquem o número do lote na embalagem, suspendam o uso dos produtos afetados e entrem em contato com o fabricante para orientações sobre devolução e substituição.