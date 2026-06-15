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Fórmula infantil é recolhida após bebês serem hospitalizados com doença grave

Produtos eram vendidos em lojas e também em sites

Edvaldo Sales
Por
Produtos eram vendidos em lojas e também em sites
Produtos eram vendidos em lojas e também em sites - Foto: Freepik

Após três bebês serem hospitalizados com botulismo infantil, doença que pode causar a morte, uma fórmula infantil orgânica vendida nos Estados Unidos está sendo recolhida voluntariamente

O comunicado da Food and Drug Administration (FDA), divulgado nesta semana, diz que os casos foram confirmados pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).

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As crianças são dos estados da Califórnia, Washington e Pensilvânia que consumiram a fórmula infantil em pó da Nara Organics.

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Segundo a FDA, os três bebês receberam tratamento com sucesso e não houve registro de mortes.

Embora análises realizadas até o momento não tenham identificado a presença da bactéria Clostridium botulinum nos lotes testados, a empresa decidiu recolher voluntariamente todas as fórmulas infantis em pó produzidas à base de leite integral.

Os produtos eram vendidos em lojas da rede Target e também pelos sites da varejista e da fabricante.

Em nota, a empresa disse que “está tomando medidas enérgicas para garantir a segurança dos bebês e das famílias que usam o produto, enquanto trabalhamos em estreita colaboração com a FDA, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) e parceiros estaduais para apoiar a investigação das causas principais desses casos”.

O que é o botulismo infantil

O botulismo infantil ocorre quando esporos da bactéria Clostridium botulinum colonizam o intestino do bebê e passam a produzir neurotoxinas. A doença pode causar:

  • Constipação;
  • Dificuldade para se alimentar;
  • Fraqueza muscular;
  • Choro fraco;
  • Dificuldade para engolir e respirar;
  • Parada respiratória;
  • Morte.

A FDA orienta que consumidores interrompam imediatamente o uso dos produtos afetados.

Os lotes associados aos casos identificados são os de números 709125280E14F2, 709125288E14F2 e 708125174E14F2, localizados na parte inferior das embalagens.

Pais e responsáveis devem procurar atendimento médico caso a criança tenha consumido a fórmula e apresente sintomas compatíveis com a doença.

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estados unidos fórmula infantil

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