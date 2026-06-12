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SAÚDE

Mounjaro mais barato: usuários podem economizar até R$ 2.600

Iniciativa integra programa de suporte ao paciente do fabricante

Gustavo Zambianco
Por
Mounjaro
Mounjaro - Foto: Divulgação

A farmacêutica fabricante do Mounjaro, a Eli Lilly, lançou, nesta quinta-feira, 11, uma nova política de combos que pode fazer com que os pacientes que utilizam este medicamento economizem até R$ 2.600.

A iniciativa da garante três combinações de doses de tirzepatida, princípio ativo do medicamento, cada uma pensada em fases diferentes do tratamento.

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Conheça as opções de combos e valores

Combo 1: Fase Inicial

  • Desenvolvida especialmente para os pacientes que estão dando início ao tratamento com a medicação.
  • Composição: Uma caixa de 2,5 mg + uma caixa de 5 mg.
  • Preço do combo: R$ 1.125,00.
  • Impacto financeiro: Como o valor original de tabela das duas caixas somadas chegava a R$ 1.880,56, a economia gerada ao consumidor pode atingir até R$ 1.154,35 (considerando variações de alíquotas estaduais).

Combo 2: Doses Intermediárias

Esta alternativa atende aos pacientes que estão no período de transição e ajuste de dosagem do medicamento.

  • Composição: Combinação flexível entre caixas de 7,5 mg e 10 mg.
  • Preço do combo: R$ 1.999,00.

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Combo 3: Doses Avançadas

Voltada para quem já se encontra nas etapas de manutenção com as dosagens mais elevadas do composto.

  • Composição: Uma caixa de 12,5 mg + uma caixa de 15 mg.
  • Preço do combo: R$ 2.299,00.
  • Impacto financeiro: Representa a maior redução percentual da nova política comercial, gerando uma economia de até R$ 2.600,00 na compra conjunta das duas caixas.

Como obter os descontos

Para ter direito aos valores promocionais, o paciente deve cumprir os seguintes critérios obrigatórios:

Cadastro no programa: É necessário estar devidamente registrado no Lilly Melhor Para Você (LMPV), o programa de suporte ao paciente disponível na plataforma oficial da fabricante na internet.

Limitação por CPF: A compra do Combo 1 (Fase Inicial) é restrita a apenas uma aquisição por número de CPF cadastrado, impossibilitando a recompra desta combinação específica sob as mesmas condições de desconto.

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Mounjaro preço Saúde

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