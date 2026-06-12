SAÚDE
Mounjaro mais barato: usuários podem economizar até R$ 2.600
Iniciativa integra programa de suporte ao paciente do fabricante
A farmacêutica fabricante do Mounjaro, a Eli Lilly, lançou, nesta quinta-feira, 11, uma nova política de combos que pode fazer com que os pacientes que utilizam este medicamento economizem até R$ 2.600.
A iniciativa da garante três combinações de doses de tirzepatida, princípio ativo do medicamento, cada uma pensada em fases diferentes do tratamento.
Conheça as opções de combos e valores
Combo 1: Fase Inicial
- Desenvolvida especialmente para os pacientes que estão dando início ao tratamento com a medicação.
- Composição: Uma caixa de 2,5 mg + uma caixa de 5 mg.
- Preço do combo: R$ 1.125,00.
- Impacto financeiro: Como o valor original de tabela das duas caixas somadas chegava a R$ 1.880,56, a economia gerada ao consumidor pode atingir até R$ 1.154,35 (considerando variações de alíquotas estaduais).
Combo 2: Doses Intermediárias
Esta alternativa atende aos pacientes que estão no período de transição e ajuste de dosagem do medicamento.
- Composição: Combinação flexível entre caixas de 7,5 mg e 10 mg.
- Preço do combo: R$ 1.999,00.
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Combo 3: Doses Avançadas
Voltada para quem já se encontra nas etapas de manutenção com as dosagens mais elevadas do composto.
- Composição: Uma caixa de 12,5 mg + uma caixa de 15 mg.
- Preço do combo: R$ 2.299,00.
- Impacto financeiro: Representa a maior redução percentual da nova política comercial, gerando uma economia de até R$ 2.600,00 na compra conjunta das duas caixas.
Como obter os descontos
Para ter direito aos valores promocionais, o paciente deve cumprir os seguintes critérios obrigatórios:
Cadastro no programa: É necessário estar devidamente registrado no Lilly Melhor Para Você (LMPV), o programa de suporte ao paciente disponível na plataforma oficial da fabricante na internet.
Limitação por CPF: A compra do Combo 1 (Fase Inicial) é restrita a apenas uma aquisição por número de CPF cadastrado, impossibilitando a recompra desta combinação específica sob as mesmas condições de desconto.