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Milho de pipoca é proibido após erro em informação sobre glutén

Decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 12

Victoria Isabel
Por
Imagem ilustrativa da imagem Milho de pipoca é proibido após erro em informação sobre glutén
Foto: Freepik

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de todos os lotes do milho para pipoca da marca Provatti após identificar irregularidades nas informações presentes no rótulo do produto. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 12.

Além do recolhimento, a agência também suspendeu a comercialização, distribuição, propaganda e o uso do alimento em todo o território nacional.

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Segundo a Anvisa, a embalagem informava que o produto “não contém glúten”, mas, ao mesmo tempo, apresentava advertências como “pode conter trigo” ou “contém trigo”. Como o trigo possui glúten em sua composição, a informação foi considerada contraditória e capaz de induzir o consumidor ao erro.

Imagem ilustrativa da imagem Milho de pipoca é proibido após erro em informação sobre glutén
Foto: Reprodução

De acordo com o órgão regulador, a utilização da expressão “não contém glúten” não é permitida em produtos que possam conter ou apresentem traços de trigo. A irregularidade configura descumprimento das normas federais que regulamentam a rotulagem de alimentos e a declaração obrigatória da presença ou ausência de glúten.

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A correta identificação dessa informação é considerada essencial para a segurança alimentar, especialmente para pessoas com doença celíaca, condição em que a ingestão de glúten pode causar reações adversas e danos à saúde.

A Anvisa ressaltou que a medida não está relacionada à qualidade do milho utilizado na fabricação do produto, mas exclusivamente à inconsistência das informações fornecidas ao consumidor.

Com a decisão, a agência busca garantir maior transparência na rotulagem dos alimentos e evitar que consumidores façam escolhas com base em informações incorretas sobre a composição dos produtos.

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anvisa milho de pipoca

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