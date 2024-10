Governo Federal envia segunda carga de insumos de saúde para o Líbano

Além dessa carga, a aeronave da FAB transporta 7 toneladas de medicamentos - Foto: Divulgação

O governo brasileiro enviou, nesta terça-feira, 8, a segunda doação de insumos estratégicos em saúde para o Líbano. A aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) que fará o terceiro voo de repatriação partiu de São Paulo, às 12h25 (horário de Brasília), com 491 quilos de medicamentos, envelopes para reidratação e seringas descartáveis. A operação foi coordenada pelo Ministério da Saúde, em parceria com a Agência Brasileira de Cooperação (ABC), do Ministério das Relações Exteriores.

Além dessa carga, a aeronave da FAB transporta 7 toneladas de medicamentos arrecadados em iniciativa coordenada pelo Consulado-Geral do Líbano no Rio de Janeiro. O deslocamento da carga até a Base Aérea de São Paulo contou com o apoio do Ministério da Defesa.

Leia também:

>>>Maternidade na Bahia consegue reduzir em 50% demora em serviços urgentes

>>>Mulheres entre 20 e 45 anos têm mais chances de desenvolver trombose

>>>Vacina contra câncer de ovário é desenvolvida por cientistas

A primeira doação do governo brasileiro foi enviada ao Líbano no domingo (6), após a chegada do primeiro grupo de brasileiros e familiares repatriados. A carga continha 20 mil seringas com agulhas e 4 mil agulhas individuais.

O segundo grupo de brasileiros e familiares resgatados do Líbano chegou ao Brasil na manhã desta terça, 8. O avião da FAB aterrissou às 6h58 na Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos. A bordo, 227 passageiros, incluindo 49 crianças, sete delas de colo. Também vieram três animais domésticos.

Levando em conta o primeiro grupo de 229 resgatados que chegou ao Brasil no último domingo, 6 de outubro, a Operação Raízes do Cedro do Governo Federal totaliza 456 pessoas e seis animais domésticos retirados do Líbano.

Assim como no primeiro voo da operação, a prioridade continua sendo para mulheres, crianças, idosos e brasileiros não residentes no Líbano. A estimativa é de que a comunidade brasileira no Líbano reúna em torno de 20 mil pessoas. Cerca de três mil manifestaram interesse em retornar.