Gripe: Opas alerta para início precoce e maior impacto nas Américas

A Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) emitiu um alerta epidemiológico projetando que a próxima temporada de gripe nas Américas, em 2026, poderá começar mais cedo e apresentar um impacto mais significativo do que o habitual.

O aviso se baseia no aumento recente da circulação global do vírus influenza, um cenário impulsionado por uma nova evolução genética do vírus predominante.

Os dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam para um crescimento da atividade global de influenza nos últimos meses, com clara dominância do subtipo Influenza A (H3N2). Embora a circulação geral ainda se mantenha dentro dos limites sazonais, alguns países já registraram um início precoce da gripe, com níveis de atividade acima do padrão histórico.

O fator H3N2 e a antecipação no hemisfério norte

O principal motivador para o alerta da Opas foi a antecipação da circulação da gripe no Hemisfério Norte, onde o vírus começou a se espalhar antes mesmo da chegada do inverno. A circulação é impulsionada, sobretudo, pelo Influenza A (H3N2).

A vigilância genômica global, monitorada pela OMS, identificou um rápido crescimento de um subclado específico do H3N2, conhecido como J.2.4.1 (ou subclado K), já detectado em dezenas de nações.

Embora não haja, até o momento, um aumento relevante na gravidade clínica (como maior número de internações em UTIs ou óbitos), a Opas ressalta que temporadas dominadas pelo H3N2 historicamente causam maior impacto, especialmente entre a população idosa. Isso justifica a adoção de medidas preventivas com antecedência.

O vírus em constante mutação

O vírus influenza é conhecido por seu processo de deriva genética, mudanças genéticas constantes que o permitem "se reinventar o tempo todo", como explica o pediatra e infectologista Renato Kfouri, da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm). Os subtipos H1N1 e H3N2 são os que mais frequentemente infectam humanos, gerando epidemias anuais.

O subclado K do H3N2 não é uma cepa completamente nova, mas sim uma evolução genética que pode favorecer uma maior taxa de transmissão. Embora ainda não tenha sido detectado de forma sustentada na América do Sul, a OMS considera provável que as cepas em circulação no Hemisfério Norte atinjam outras regiões nos próximos meses, seguindo o padrão global de migração viral.

Kfouri destaca que a infecção atinge entre 15% e 20% da população mundial anualmente, reforçando a importância da vacinação contínua.

Recomendações: preparação e vacinação

Diante desse cenário, Opas e OMS emitiram notas técnicas recomendando o reforço imediato de três pilares:

Vigilância reforçada: Intensificar o monitoramento da circulação viral.

Intensificar o monitoramento da circulação viral. Preparação dos sistemas de saúde: Organizar a rede para lidar com um possível pico precoce.

Organizar a rede para lidar com um possível pico precoce. Aumento da cobertura vacinal: Priorizar a vacinação contra a gripe nos grupos mais vulneráveis.

A Opas aconselha que os países das Américas, incluindo o Brasil, se preparem para uma temporada de gripe mais cedo ou com maior impacto em 2026. “Não se trata de criar alarme, mas de antecipar a resposta. Quando a temporada começa cedo, o impacto sobre os serviços de saúde tende a ser maior”, conclui Kfouri.