Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SAÚDE

Hábito de usar celular no banheiro eleva em 46% o risco de hemorroidas

Estudo foi publicado na revista científica PLOS One

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

24/11/2025 - 11:53 h
Imagem ilustrativa da imagem Hábito de usar celular no banheiro eleva em 46% o risco de hemorroidas
-

Usar o celular no banheiro pode parecer um hábito inofensivo, mas aumenta o tempo sentado no vaso sanitário e pode elevar o risco de hemorroidas.

Um estudo publicado na revista científica PLOS One mostrou que quem usa o smartphone enquanto está no vaso permanece mais tempo e tem 46% mais chance de desenvolver o problema, segundo a gastroenterologista Trisha Pasricha, da Harvard.

Tudo sobre Saúde em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A pesquisa analisou 125 adultos durante exames preventivos e constatou que metade dos usuários de celular fica no banheiro além do necessário.

O que causa a hemorroidas ?

Hemorroidas são veias dilatadas e inflamadas na região do ânus e reto. Elas podem ser internas (dentro do ânus) ou externas (ao redor do ânus), sendo causadas principalmente por esforço durante a evacuação devido a constipação, gravidez, ou ficar sentado por longos períodos.

Leia Também:

Você come ouvindo música? Descubra verdade chocante sobre esse hábito
Anvisa proíbe venda de sabonete amado por brasileiros
Canetas emagrecedoras são proibidas no Brasil; veja lista

Segundo especialistas, o assento do vaso não dá suporte ao assoalho pélvico, o que aumenta a pressão sobre as hemorroidas, podendo causar dor, coceira, ardência e até sangramento.

Como reduzir o risco:

  • Limitar o tempo no vaso a 5 minutos;
  • Evitar o uso de celular no banheiro;
  • Manter postura correta, elevando os joelhos com um banquinho;
  • Consumir mais fibras para evitar esforço.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

celular hemorroidas Saúde Saúde Intestinal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Play

Pacientes com doenças crônicas ficam sem passe livre em Feira

Play

Setembro também é Roxo: ação reforça luta contra a fibrose cística

Play

Covid 5 anos: profissionais de saúde relembram desafios da pandemia

x