SAÚDE
Hábito de usar celular no banheiro eleva em 46% o risco de hemorroidas
Estudo foi publicado na revista científica PLOS One
Por Victoria Isabel
Usar o celular no banheiro pode parecer um hábito inofensivo, mas aumenta o tempo sentado no vaso sanitário e pode elevar o risco de hemorroidas.
Um estudo publicado na revista científica PLOS One mostrou que quem usa o smartphone enquanto está no vaso permanece mais tempo e tem 46% mais chance de desenvolver o problema, segundo a gastroenterologista Trisha Pasricha, da Harvard.
A pesquisa analisou 125 adultos durante exames preventivos e constatou que metade dos usuários de celular fica no banheiro além do necessário.
O que causa a hemorroidas ?
Hemorroidas são veias dilatadas e inflamadas na região do ânus e reto. Elas podem ser internas (dentro do ânus) ou externas (ao redor do ânus), sendo causadas principalmente por esforço durante a evacuação devido a constipação, gravidez, ou ficar sentado por longos períodos.
Leia Também:
Segundo especialistas, o assento do vaso não dá suporte ao assoalho pélvico, o que aumenta a pressão sobre as hemorroidas, podendo causar dor, coceira, ardência e até sangramento.
Como reduzir o risco:
- Limitar o tempo no vaso a 5 minutos;
- Evitar o uso de celular no banheiro;
- Manter postura correta, elevando os joelhos com um banquinho;
- Consumir mais fibras para evitar esforço.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes