Hábito de usar celular no banheiro eleva em 46% o risco de hemorroidas

- Foto: Freepik

Usar o celular no banheiro pode parecer um hábito inofensivo, mas aumenta o tempo sentado no vaso sanitário e pode elevar o risco de hemorroidas.

Um estudo publicado na revista científica PLOS One mostrou que quem usa o smartphone enquanto está no vaso permanece mais tempo e tem 46% mais chance de desenvolver o problema, segundo a gastroenterologista Trisha Pasricha, da Harvard.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A pesquisa analisou 125 adultos durante exames preventivos e constatou que metade dos usuários de celular fica no banheiro além do necessário.

O que causa a hemorroidas ?

Hemorroidas são veias dilatadas e inflamadas na região do ânus e reto. Elas podem ser internas (dentro do ânus) ou externas (ao redor do ânus), sendo causadas principalmente por esforço durante a evacuação devido a constipação, gravidez, ou ficar sentado por longos períodos.

Segundo especialistas, o assento do vaso não dá suporte ao assoalho pélvico, o que aumenta a pressão sobre as hemorroidas, podendo causar dor, coceira, ardência e até sangramento.

Como reduzir o risco: