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CAMPANHA

Hemoba anuncia horários para doação de sangue na Páscoa; veja como doar

Instituição busca manter os estoques em níveis seguros no feriado

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

01/04/2026 - 15:53 h

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Doação de sangue
Doação de sangue -

A Fundação Hemoba divulgou os horários de atendimento para a doação de sangue durante o período da Páscoa. Com a campanha nas redes sociais “Páscoa é tempo de renovar. Doe sangue!”, a instituição busca manter os estoques em níveis seguros para atender à demanda das unidades hospitalares em todo o estado.

Segundo a fundação, é comum que haja redução no número de doadores durante o feriadão, devido a viagens e reuniões familiares. Em contrapartida, a necessidade de atendimentos de urgência e emergência tende a aumentar, reforçando a importância da doação.

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Saiba os horários de atendimento

  • Quinta-feira - 2 de abril:

Todas as unidades da Hemoba, na capital e no interior, funcionam em horário habitual, com exceção do posto localizado no Hospital Santo Antônio (OSID).

  • Sexta-feira da Paixão - 3 de abril :

O atendimento será realizado exclusivamente pelo Hemocentro Coordenador, em Salvador, das 7h30 às 16h30.

  • Sábado - 4 de abril

Sede da Hemoba: das 7h30 às 16h30

Posto no Shopping Bela Vista: das 9h às 18h

Hemóvel (Salvador Shopping): das 8h às 17h

Interior: funcionamento apenas nas UCTs de Feira de Santana (7h30 às 12h30), Vitória da Conquista (7h30 às 11h) e Santo Antônio de Jesus (8h às 11h30 e 13h30 às 16h)

Quem pode doar?

Entre os requisitos para participar da doação de sangue está a apresentação de documento oficial com foto, que é obrigatória. Além disso, é necessário estar em boas condições de saúde, pesar mais de 50 kg e ter entre 16 e 69 anos.

No caso de menores de 18 anos, é exigida a presença de um responsável legal. Já pessoas acima de 60 anos só podem doar caso já tenham realizado doações anteriormente.

No dia da doação, o voluntário deve estar bem alimentado, evitar o consumo de bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores e não fumar por, pelo menos, duas horas antes do procedimento.

Também é importante garantir algumas condições de bem-estar, como ter dormido, no mínimo, seis horas na noite anterior e evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação.

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Tags:

Hemoba páscoa Saúde

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