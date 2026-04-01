Infarto ou tristeza? Saiba diferenciar a síndrome do coração partido

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A condição pode tr sintomas parecidos com o infarto - Foto: Ilustrativa | Freepik

Engana-se quem pensa que uma decepção amorosa só causa sintomas de dor emocional. Conhecida como síndrome do coração partido, a cardiomiopatia de Takotsubo pode ocasionar em dores reais nas regiões do coração e do peito.

Condição cardíaca temporária, ela costuma surgir após eventos de grande estresse emocional ou físico, onde o corpo libera uma carga maior do que o comum de adrenalina, sobrecarregando o músculo.

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De acordo com os médicos, o ventrículo esquerdo do coração acaba sofrendo uma deformação momentânea e o bombeamento de sangue é prejudicado. Entretanto, a condição não afeta o órgão definitivamente e a recuperação acontece de forma rápida.

Sintomas

Apesar de ter sintomas parecidos com o infarto, a síndrome do coração partido não ocasiona o entupimento das artérias coronárias. Dentre os principais sinais de alerta da condição estão:

Dor forte e súbita no peito

Falta de ar

Desmaios

Tonturas

Tratamento

Como não é uma condição fatal, a síndrome possui uma recuperação rápida na maioria dos casos. O tratamento conta com o uso de remédios para o coração, caso a dor persista por alguns dias.

Além de atividades com foco em aliviar os sintomas e controlar o estresse, principalmente com suporte psicológico e emocional, a fim de evitar que novos episódios ocorram repentinamente.