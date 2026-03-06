Hepatite, Covid e mais: veja vacinas grátis para adultos em Salvador

Siga o A TARDE no Google

- Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

A vacinação para crianças é amplamente divulgada entre a população ao longo dos anos. No entanto, é importante que adultos e idosos também mantenham a saúde em dia e se protejam contra possíveis doenças.

Em Salvador, há inúmeros imunizantes gratuitos disponíveis pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em postos de saúde espalhados pela cidade.

Para ter acesso, é preciso analisar a faixa etária, condição de saúde, situação vacinal anterior e grupos prioritários, conforme a disponibilidade.

Veja lista de vacinas disponíveis para adultos em Salvador

20 a 59 anos

Hepatite B: Para não vacinados ou com esquema incompleto.

dT (Dupla adulto – Difteria e Tétano): Para não vacinados ou com esquema incompleto - Reforço a cada 10 anos.

dTpa (Tríplice bacteriana acelular do tipo adulto): Indicada para gestantes

Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola): Para adultos até 59 anos sem comprovação vacinal.

Febre Amarela: Para pessoas sem histórico vacinal completo, recomenda-se atualizar a situação vacinal até 59 anos.

Influenza (Gripe): Conforme estratégia anual de vacinação e grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.

Covid-19: Conforme orientação vigente do PNI.

Idosos de 60 anos ou mais

Influenza (anual)

Covid-19 (reforços periódicos conforme recomendação)

dT: Conforme histórico vacinal (reforço a cada 10 anos)

Hepatite B: (se esquema incompleto)

Febre Amarela: (avaliada individualmente)

Gestantes

dTpa (Tríplice bacteriana acelular do tipo adulto) – Uma dose a cada gestação.

Hepatite B – Se esquema incompleto.

Influenza – Em qualquer período gestacional durante a campanha.

Covid-19 – Conforme recomendação vigente.

Puérperas até 45 dias após o parto

dTpa – Caso não tenha sido aplicada durante a gestação.

Trabalhadores da saúde

Hepatite B: Mediante avaliação da situação vacinal

dT / dTpa: Mediante avaliação da situação vacinal

Tríplice Viral: Mediante avaliação da situação vacinal

Influenza (anual)

Covid-19 ( anual)

Vacinação contra dengue: Laboratório Butantan (para profissionais da Atenção Primária à Saúde) - Dose única

Como se vacinar?

Os interessados na vacinação em Salvador devem comparecer a qualquer Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF) espalhadas pela cidade.

A capital baiana conta com mais de 100 postos de saúde, geralmente funcionando de segunda a sexta, das 8h às 16h, mas é importante analisar os horários, pois alguns unidades funcionam em horários diferentes.

Para receber as vacinas, o paciente deve apresentar documento oficial com foto e, se possível, o cartão de vacinação. A equipe realizará a verificação da situação vacinal e indicará as doses necessárias para atualização.