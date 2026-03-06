Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

IMUNIZANTES

Hepatite, Covid e mais: veja vacinas grátis para adultos em Salvador

Há inúmeras opções disponíveis em Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF) espalhadas por toda a cidade

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

06/03/2026 - 7:40 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Hepatite, Covid e mais: veja vacinas grátis para adultos em Salvador
-

A vacinação para crianças é amplamente divulgada entre a população ao longo dos anos. No entanto, é importante que adultos e idosos também mantenham a saúde em dia e se protejam contra possíveis doenças.

Em Salvador, há inúmeros imunizantes gratuitos disponíveis pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em postos de saúde espalhados pela cidade.

Tudo sobre Saúde em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Para ter acesso, é preciso analisar a faixa etária, condição de saúde, situação vacinal anterior e grupos prioritários, conforme a disponibilidade.

Veja lista de vacinas disponíveis para adultos em Salvador

20 a 59 anos

  • Hepatite B: Para não vacinados ou com esquema incompleto.
  • dT (Dupla adulto – Difteria e Tétano): Para não vacinados ou com esquema incompleto - Reforço a cada 10 anos.
  • dTpa (Tríplice bacteriana acelular do tipo adulto): Indicada para gestantes
  • Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola): Para adultos até 59 anos sem comprovação vacinal.
  • Febre Amarela: Para pessoas sem histórico vacinal completo, recomenda-se atualizar a situação vacinal até 59 anos.
  • Influenza (Gripe): Conforme estratégia anual de vacinação e grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.
  • Covid-19: Conforme orientação vigente do PNI.

Leia Também:

Nuggets e bolachas podem deixar seu filho mais agressivo; entenda
Ultraprocessados afetam o comportamento de crianças, aponta estudo
Síndrome do bebê azul: por que crianças devem evitar praia de Paripe

Idosos de 60 anos ou mais

  • Influenza (anual)
  • Covid-19 (reforços periódicos conforme recomendação)
  • dT: Conforme histórico vacinal (reforço a cada 10 anos)
  • Hepatite B: (se esquema incompleto)
  • Febre Amarela: (avaliada individualmente)

Gestantes

  • dTpa (Tríplice bacteriana acelular do tipo adulto) – Uma dose a cada gestação.
  • Hepatite B – Se esquema incompleto.
  • Influenza – Em qualquer período gestacional durante a campanha.
  • Covid-19 – Conforme recomendação vigente.
  • Puérperas até 45 dias após o parto
  • dTpa – Caso não tenha sido aplicada durante a gestação.

Trabalhadores da saúde

  • Hepatite B: Mediante avaliação da situação vacinal
  • dT / dTpa: Mediante avaliação da situação vacinal
  • Tríplice Viral: Mediante avaliação da situação vacinal
  • Influenza (anual)
  • Covid-19 ( anual)
  • Vacinação contra dengue: Laboratório Butantan (para profissionais da Atenção Primária à Saúde) - Dose única

Como se vacinar?

Os interessados na vacinação em Salvador devem comparecer a qualquer Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF) espalhadas pela cidade.

A capital baiana conta com mais de 100 postos de saúde, geralmente funcionando de segunda a sexta, das 8h às 16h, mas é importante analisar os horários, pois alguns unidades funcionam em horários diferentes.

Para receber as vacinas, o paciente deve apresentar documento oficial com foto e, se possível, o cartão de vacinação. A equipe realizará a verificação da situação vacinal e indicará as doses necessárias para atualização.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Covid hepatite Salvador Saúde vacina Vacinação

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Jovem tetraplégico mexe os braços após tratamento revolucionário

Play

Vídeo: centenas de peixes são encontrados mortos no Dique do Tororó

Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Play

Pacientes com doenças crônicas ficam sem passe livre em Feira

x