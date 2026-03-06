IMUNIZANTES
Hepatite, Covid e mais: veja vacinas grátis para adultos em Salvador
Há inúmeras opções disponíveis em Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF) espalhadas por toda a cidade
Por Luiza Nascimento
A vacinação para crianças é amplamente divulgada entre a população ao longo dos anos. No entanto, é importante que adultos e idosos também mantenham a saúde em dia e se protejam contra possíveis doenças.
Em Salvador, há inúmeros imunizantes gratuitos disponíveis pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em postos de saúde espalhados pela cidade.
Para ter acesso, é preciso analisar a faixa etária, condição de saúde, situação vacinal anterior e grupos prioritários, conforme a disponibilidade.
Veja lista de vacinas disponíveis para adultos em Salvador
20 a 59 anos
- Hepatite B: Para não vacinados ou com esquema incompleto.
- dT (Dupla adulto – Difteria e Tétano): Para não vacinados ou com esquema incompleto - Reforço a cada 10 anos.
- dTpa (Tríplice bacteriana acelular do tipo adulto): Indicada para gestantes
- Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola): Para adultos até 59 anos sem comprovação vacinal.
- Febre Amarela: Para pessoas sem histórico vacinal completo, recomenda-se atualizar a situação vacinal até 59 anos.
- Influenza (Gripe): Conforme estratégia anual de vacinação e grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.
- Covid-19: Conforme orientação vigente do PNI.
Idosos de 60 anos ou mais
- Influenza (anual)
- Covid-19 (reforços periódicos conforme recomendação)
- dT: Conforme histórico vacinal (reforço a cada 10 anos)
- Hepatite B: (se esquema incompleto)
- Febre Amarela: (avaliada individualmente)
Gestantes
- dTpa (Tríplice bacteriana acelular do tipo adulto) – Uma dose a cada gestação.
- Hepatite B – Se esquema incompleto.
- Influenza – Em qualquer período gestacional durante a campanha.
- Covid-19 – Conforme recomendação vigente.
- Puérperas até 45 dias após o parto
- dTpa – Caso não tenha sido aplicada durante a gestação.
Trabalhadores da saúde
- Hepatite B: Mediante avaliação da situação vacinal
- dT / dTpa: Mediante avaliação da situação vacinal
- Tríplice Viral: Mediante avaliação da situação vacinal
- Influenza (anual)
- Covid-19 ( anual)
- Vacinação contra dengue: Laboratório Butantan (para profissionais da Atenção Primária à Saúde) - Dose única
Como se vacinar?
Os interessados na vacinação em Salvador devem comparecer a qualquer Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF) espalhadas pela cidade.
A capital baiana conta com mais de 100 postos de saúde, geralmente funcionando de segunda a sexta, das 8h às 16h, mas é importante analisar os horários, pois alguns unidades funcionam em horários diferentes.
Para receber as vacinas, o paciente deve apresentar documento oficial com foto e, se possível, o cartão de vacinação. A equipe realizará a verificação da situação vacinal e indicará as doses necessárias para atualização.
