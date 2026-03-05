Nuggets e bolachas podem deixar seu filho mais agressivo; entenda

Siga o A TARDE no Google

O consumo desenfreado de alimentos ultraprocessados pode trazer mais malefícios do que se imagina para as crianças. Comidas como nuggets e bolachas recheadas podem influenciar na mudança de comportamento e emoções dos pequenos.

As informações foram divulgadas em uma pesquisa recente, conduzida por pesquisadores da Universidade de Toronto, no Canadá. De acordo com os dados apresentados, crianças que consumiram estes tipos de alimentos aos 3 anos de idade apresentaram mudanças significativas aos 5.

Dentre as principais alterações estão sinais de ansiedade, medo, agressividade e hiperatividade. A análise ainda mostrou que as dificuldades comportamentais surgiram a cada aumento de 10% na ingestão calórica dos ultraprocessados.

Quais os alimentos mais nocivos?

Após a verificação de mais de 2 mil registros alimentares de crianças de 3 anos de idade, os pesquisadores listaram os principais ultraprocessados mais nocivos, que podem influenciar diretamente no comportamento.

São eles:

Produtos prontos para consumo ou aquecimento, como lanches industrializados, macarrão com queijo e refeições congeladas, como lasanhas

Bebidas açucaradas e adoçadas artificialmente, como sucos industrializados, néctares e refrigerantes.

Idade também influencia

Os autores do estudo ainda ressaltaram que os primeiros anos da infância são decisivos para a mudança brusca de comportamento. Evitar oferecer esses alimentos ultraprocessados durante o período pré-escolar é imprescindível para o desenvolvimento cerebral.

A idade também é um fator de influência na formação dos hábitos alimentares da criança, que podem ter problemas de saúde futuros devido ao consumo destes alimentos a longo prazo.