Hospital Metropolitano faz mais uma captação de córneas

Captavisão e o Banco de Olhos foram acionados para realizar mais uma coleta de córnea. - Foto: Divulgação

Doar órgãos pode salvar vidas. Isso todo mundo sabe. Mas, a decisão tem que ser tomada em um momento bastante delicado para a família. Por isso, a equipe multidisciplinar do Hospital Metropolitano está capacitada para acolher os familiares e informar sobre esse importante gesto. Neste sábado (24), a Captavisão e o Banco de Olhos foram acionados para realizar mais uma coleta de córneas. Esta é a segunda vez desde que a Santa Casa assumiu a gestão da unidade de saúde, que pertence ao Governo do Estado da Bahia.

A doação foi autorizada pelo filho do paciente de 65 anos, após a notificação do óbito e abordagem do Serviço Social. Essa decisão pode mudar a vida de até dois pacientes que aguardam por transplante de córneas. Atualmente na Bahia, 1685 pessoas estão na fila de espera, de acordo com o Ministério da Saúde. Pacientes contemplados apresentam melhorias significativas na qualidade de vida.

Para a responsável técnica do Serviço Social e integrante da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT) do Hospital Metropolitano, Danielle Victória, doar é uma atitude de generosidade. “A gente precisa sempre reforçar a importância da doação. E não tem nada mais bonito do que, mesmo em meio à dor de perder uma pessoa que ama, a família decidir doar órgãos para que outras pessoas tenham chance de ter uma vida melhor. E, neste caso, ter a oportunidade de voltar a enxergar”.

A captação de córneas é um processo que permite o transplante de tecidos oculares para pacientes que sofrem de doenças que afetam a visão. O procedimento, que dura cerca de 30 minutos, é realizado por profissionais qualificados para garantir as condições ideais até o transplante.

Para se tornar um doador de tecidos oculares, é necessário ter entre 2 e 80 anos e ter quadro clínico favorável.