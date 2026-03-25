SAÚDE ANIMAL
Hospital Veterinário público de Salvador é referência
Em dois anos, unidade já realizou mais 330 mil atendimentos gratuitos
Por Andrêzza Moura
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Em apenas dois anos de funcionamento, o Hospital Público Veterinário de Salvador, localizado no bairro de Canabrava, deixou de ser uma promessa para se tornar um dos principais pilares da política pública de bem-estar animal na capital baiana.
A unidade, inaugurada em 2024, já ultrapassou a marca de 337 mil atendimentos gratuitos, consolidando-se como referência no cuidado animal e também no impacto positivo à saúde pública.
Neste período, foram realizadas mais de 32 mil consultas clínicas, cerca de 14 mil atendimentos cirúrgicos e outros 26 mil retorno.
O hospital também realizou mais de 8,5 mil cirurgias, incluindo procedimentos gerais e ortopédicos de alta complexidade.
Na área de diagnóstico, foram mais de 40 mil hemogramas realizados, 5,6 mil eletrocardiogramas, quase 13 mil ultrassonografias e mais de 42 mil radiografias.
Mais de 90 mil procedimentos assistenciais, como medicação, fluidoterapia e suporte clínico.
Para o secretário Municipal de Sustentabilidade e Resiliência (Secis), Ivan Euler, o equipamento representa um divisor de águas.
Segundo ele, o hospital comprova que é possível oferecer atendimento público com qualidade, estrutura e equipe preparada, reforçando o compromisso da gestão com a vida animal e seus tutores.
A diretora de Proteção Animal, Amanda Moraes, destaca que o hospital vai além da assistência.
Para ela, a unidade simboliza uma política pública eficiente, que salva vidas e contribui diretamente para uma cidade mais responsável e equilibrada.
Satisfação popular
O reconhecimento também vem de quem utiliza o serviço. Tutores relatam surpresa com a organização, a qualidade do atendimento e a dedicação das equipes.
“Confesso que, por se tratar de um serviço público, minhas expectativas eram mais modestas, mas fui positivamente surpreendida", afirma Fernanda de Souza Vieira.
Mesmo com alta demanda, o funcionamento é descrito como organizado e eficiente, sem registros significativos de reclamações quanto à espera.
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"Os atendimentos aconteciam de forma organizada, respeitando a ordem e os horários, e a equipe demonstrava total controle da situação. Saí com um sentimento de gratidão e a convicção de que é um serviço que veio para dar certo e permanecer", conclui Fernanda.
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