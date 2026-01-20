Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INOVAÇÃO NA SAÚDE

Jovem tetraplégico mexe os braços após tratamento revolucionário

Rapaz, de 24 anos, mexeu os membros dez dias após receber tratamento

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

20/01/2026 - 22:50 h
Jovem mexeu os braços 10 dias depois de tomar injeção
Jovem mexeu os braços 10 dias depois de tomar injeção -

Um jovem tetraplégico, de 24 anos, recuperou os movimentos dos braços dez dias após receber tratamento experimental com polilaminina - molécula reconstituída a partir da proteína laminina -, desenvolvido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

O rapaz, que não teve o nome revelado, sofreu uma fratura na vértebra C7 e lesão medular completa na altura da C4 após mergulhar em uma cachoeira, em Santa Leopoldina, Espírito Santo, e perdeu totalmente a sensibilidade e movimentos abaixo do pescoço. No dia 7 de janeiro, ele recebeu uma única injeção da polilaminina, dentro da janela terapêutica de 72 horas, considerada crítica para o sucesso do tratamento.

Tudo sobre Saúde em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Dez dias depois, surpreendentemente, o jovem recuperou o movimento dos braços e a sensibilidade até a altura do umbigo. Um vídeo divulgado pelo médico Mitter Mayer, coordenador do Grupo de Trabalho Intersetorial da Polilaminina no Espírito Santo, mostra o paciente realizando movimentos comandados pelos médicos, incluindo força nas mãos, confirmando a recuperação funcional.

A polilamina

A polilaminina é um composto desenvolvido há mais de 20 anos pela equipe da bióloga Tatiana Coelho de Sampaio, na UFRJ, em parceria com o laboratório brasileiro Cristália. A substância é uma versão sintética da laminina, proteína que auxilia na conexão dos neurônios durante o desenvolvimento embrionário e tem potencial para regenerar lesões na medula espinhal.

O jovem é o quinto paciente a se beneficiar do tratamento experimental de uso compassivo. Os casos anteriores incluem Luiz Fernando Mozer, que recuperou sensibilidade e movimento após acidente de motocross, outro paciente que voltou a mexer o pé após queda de moto, Bruno Drummond de Freitas, que conseguiu andar novamente, e Diogo Barros Brollo, que recuperou os movimentos do pé.

Segundo informações dos médicos e pesquisadores, o avanço não é um milagre, mas sim resultado de décadas de pesquisa científica, método e coragem de aplicar a medicina experimental.

Leia Também:

Hospital São João de Deus em Cachoeira será reaberto: veja o que muda agora
Suplementos falsos vendidos como marca famosa são barrados pela Anvisa
Suplementos com ingredientes nocivos à saúde são proibidos pela Anvisa

Até 8 de janeiro, 10 pacientes haviam entrado na justiça para garantir acesso ao tratamento, que cria novas perspectivas para a regeneração da medula espinhal e coloca o Brasil em destaque internacional no desenvolvimento de terapias para lesões medulares, oferecendo esperança a milhares de pessoas tetraplégicas e paraplégicas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

lesão medular medula espinhal polilaminina tetraplegia tratamento experimental UFRJ

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jovem mexeu os braços 10 dias depois de tomar injeção
Play

Jovem tetraplégico mexe os braços após tratamento revolucionário

Jovem mexeu os braços 10 dias depois de tomar injeção
Play

Vídeo: centenas de peixes são encontrados mortos no Dique do Tororó

Jovem mexeu os braços 10 dias depois de tomar injeção
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Jovem mexeu os braços 10 dias depois de tomar injeção
Play

Pacientes com doenças crônicas ficam sem passe livre em Feira

x