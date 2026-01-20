Suplementos falsos vendidos como marca famosa são barrados pela Anvisa

- Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Suplementos falsificados vendidos como se fossem da marca Vitafor, foram alvo de uma determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa),nesta segunda-feira, 19. Segundo a entidade, os produtos Colosfort Lactoferrin, comercializados por uma loja sem vínculo com a fabricante original, devem ser apreendidos.

Além disso, a agência proibiu a fabricação, distribuição, divulgação, vendas e consumo dos produtos. Todos os produtos irregulares devem ser retirados do mercado.

Segundo a Anvisa, os suplementos estavam sendo anunciados por Luccas Arruda Dinucci, responsável pela LD Suplementos, em plataformas de comércio eletrônico.

A empresa Vida Forte Nutrientes Indústria e Comércio de Produtos Naturais Ltda, detentora da marca Vitafor, negou qualquer relação com o vendedor.

Entenda as irregularidades

De acordo com a fiscalização, os suplementos não possuíam informações básicas exigidas pela legislação sanitária, como número do lote, data de fabricação e prazo de validade, que deveriam estar impressos na embalagem.

Com a ausência das informações, a Anvisa não pode identificar a origem e qualidade do produto, podendo colocar a vida dos consumidores em risco.

A orientação é de que consumidores não utilizem os produtos e procurem os canais de atendimento das plataformas de venda para esclarecimentos sobre devolução ou reembolso.