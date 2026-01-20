SAÚDE
Suplementos falsos vendidos como marca famosa são barrados pela Anvisa
Produtos eram vendidos em plataformas de comércio eletrônico
Por Luiza Nascimento
Suplementos falsificados vendidos como se fossem da marca Vitafor, foram alvo de uma determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa),nesta segunda-feira, 19. Segundo a entidade, os produtos Colosfort Lactoferrin, comercializados por uma loja sem vínculo com a fabricante original, devem ser apreendidos.
Além disso, a agência proibiu a fabricação, distribuição, divulgação, vendas e consumo dos produtos. Todos os produtos irregulares devem ser retirados do mercado.
Segundo a Anvisa, os suplementos estavam sendo anunciados por Luccas Arruda Dinucci, responsável pela LD Suplementos, em plataformas de comércio eletrônico.
A empresa Vida Forte Nutrientes Indústria e Comércio de Produtos Naturais Ltda, detentora da marca Vitafor, negou qualquer relação com o vendedor.
Entenda as irregularidades
De acordo com a fiscalização, os suplementos não possuíam informações básicas exigidas pela legislação sanitária, como número do lote, data de fabricação e prazo de validade, que deveriam estar impressos na embalagem.
Com a ausência das informações, a Anvisa não pode identificar a origem e qualidade do produto, podendo colocar a vida dos consumidores em risco.
A orientação é de que consumidores não utilizem os produtos e procurem os canais de atendimento das plataformas de venda para esclarecimentos sobre devolução ou reembolso.
