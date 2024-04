Lauro de Freitas sedia simpósio sobre saúde mental; veja data | A TARDE

No início de maio será realizado o III simpósio Clínica Ampliada em Saúde Mental, no auditório 1 do Centro Universitário Unime, na cidade de Lauro de Freitas, das 8h às 20h. O evento acontecerá no dia 3 do próximo mês e tem como objetivo debater a respeito dos desafios e oportunidades na área da Clínica Ampliada em Saúde Mental, sob o comando Prof. Dr. Rogério Rodrigues Gomes e sua equipe de pesquisa.

Durante o simpósio, os participantes poderão se aprofundar nas questões fundamentais da saúde mental e ampliar sua visão clínica.



Confira os temas em destaque:

Clínica ampliada, crises e intensificação de cuidados;

Crises, emergências e psicopatologia;

Negociações, crises e manejo envolvendo perigo real à pessoa ou a terceiros;

Manejo de crises e contenção com crianças e adolescentes;

Crises, emergências e direitos humanos: saúde mental e psicologia jurídica.