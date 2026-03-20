ALERTA
Móvel comum da sala pode ser 75 vezes mais sujo que vaso sanitário
Estudos alertam que o item possui mais bactérias que o banheiro
Por Franciely Gomes
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Engana-se quem pensa que o vaso sanitário é o maior acumulador de germes de uma casa. Estudos sobre bactérias domésticas apontam que o sofá, o móvel comum da sala de todos os brasileiros, é 75 vezes mais sujo que o item do banheiro.
De acordo com especialistas, o sofá acumula diversas bactérias devido à exposição diária de comida, roupa da rua, pets e até visitas. Além do amontoamento de poeira e outros microrganismos que não são visíveis a olho nu.
Números apontam que o item pode ter cerca de 500 mil bactérias por 100 cm², enquanto o vaso sanitário possui aproximadamente 6,8 mil na mesma área, sendo 75 vezes menos perigoso.
Outros eletrodomésticos também entram no grupo de acumuladores de bactérias, como o Notebook, que possui uma média de 5,8 mil, e o controle remoto, com cerca de 3,7 mil.
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Como evitar o acúmulo de bactérias no sofá?
Apesar de ser impossível eliminar todas as bactérias presentes no sofá, é possível adotar algumas medidas para reduzir a média e a proliferação de doenças causadas por esse microrganismos.
Uma das principais alternativas é realizar a limpeza frequente do assento, pelo menos uma vez por semana ou a cada 15 dias, com o auxílio de um pano úmido e uma misturinha que leva: água morna, vinagre branco e detergente neutro.
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