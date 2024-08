Mpox: “Transmissão ocorre no contato pele a pele”, diz infectologista

No Brasil, o risco de contaminação da Mpox é baixo - Foto: AFP

Após a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarar Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) para a Mpox, os olhos do mundo se voltaram para o surto da doença. O aumento dos casos tem gerado preocupação e mobilizado autoridades de saúde, mas não se trata de uma pandemia, como foi a Covid-19.

Segundo a OMS, o surto continua com baixo nível de transmissão fora do continente africano, onde tem a maior incidência de casos. No Brasil, o risco de contaminação é baixo. Em 2024, foram registrados 709 casos confirmados ou prováveis de Mpox, todos da variante que circula por aqui desde 2022. Da chegada da doença no país até o momento, 16 óbitos foram registrados, com a morte mais recente foi contabilizada em abril de 2023.

Em entrevista ao Portal A TARDE, Dr. Celso Granato, médico infectologista da Diagnoson a+, destacou que o alerta da OMS tem o objetivo de controlar o risco da doença chegar a lugares turísticos, como o Brasil, onde há mais facilidade de disseminação.

“O medo da Organização Mundial de Saúde não é por uma pandemia, é porque a doença está tendo uma disseminação na África Central e é um lugar que tem turista. A pessoa que se contamina lá pode ter um tempo de incubação de até três semanas. Então, a saúde pública tem que estar alerta, a saúde dos portos, saúde dos aeroportos porque pode acontecer de chegar a um caso importado pra cá nós. O Brasil tem uma população que, em primeiro lugar, não toma a vacina contra a varíola há muito tempo, as chances de encontrar uma pessoa não vacinada é muito alta. O brasileiro é muito afetivo, vai logo abraçando, beijando, nosso povo é assim. Então, as chances de transmitir de uma pessoa para outra é grande”, explica o médico.

De acordo com Granato, o contato sexual é uma das formas de transmissões mais comuns da Mpox, mas a principal acontece através da pele, ao encostar em uma pessoa com ferida causada pela doença.

“Você consegue encontrar o vírus no esperma, mas na verdade a transmissão principal acontece no contato pele a pele. Não precisa ter contato sexual precisamente, tanto é que tem casos em crianças. O contato pode ser só encostar na pele de uma pessoa que está com lesão, só tem que estar com lesão na pele, uma bolha ou ferida causada pelo vírus. Se encostar na pele de uma pessoa, vai transmitir a doença. A pessoa que tem muitos parceiros tem mais chance de se contaminar. Ela também pode ser transmitida pelo contato com a saliva, muito menos eficiente que essa transmissão comparado a gripe ou covid, mas é possível”, pontua Dr. Celso.

Dr. Celso Granato, médico infectologista da Diagnoson a+ | Foto: Divulgação

O infectologista explicou como acontece a transmissão pela saliva, ainda dentro do período de incubação. São sintomas que se confundem com outras doenças como gripe e dengue.



“A partir de cinco dias, sete dias, do contágio, a pessoa já começa a contar o tempo de incubação. Depois de quatro, cinco dias, a pessoa já começa a ter o vírus na saliva, nessa hora ele já é contaminante mas não é uma uma contaminação muito eficiente como a gripe. Nos primeiros dias da doença, três, quatro, cinco dias, a pessoa está com febre, está se sentindo meio mal, dores pelo corpo. Nessa hora a pessoa pode estar transmitindo sem estar percebendo e o pior é poder estar achando que é alguma outra coisa como gripe, dengue, chikungunya, porque são sintomas muito inespecíficos e que podem se confundir com outras”, diz o médico.

O surto tem explicação?

O Dr. Celso Granato explica que o surto aconteceu por causa de uma mutação do vírus, que já estava presente na África há muitos anos, mas sofreu uma pequena alteração recentemente.

“Sempre que você tem um surto de um número muito grande de coisas, do ponto de vista estatístico, aumenta a chance de ter variações. Vírus se multiplica em uma velocidade muito rápida. Esse, especialmente, é muito rápido e pode errar. Ele faz um vírus cível que não é exatamente igual aquele vírus pai e vírus mãe. Não quer dizer que ele vai ser obrigatoriamente grave por causa disso, mas ele fica mais grave, que é o que está acontecendo agora. Ele está matando os pacientes com uma frequência um pouco maior do que o vírus anterior e ele está transmitindo com uma frequência maior do que ele fazia antes. Ainda falta muita coisa pra gente saber”, completa o médico.

Pacientes de risco



Recém-nascidos, crianças e pessoas com imunodepressão pré-existente correm risco de apresentar sintomas mais graves e de morte por mpox. Profissionais de saúde também apresentam risco elevado devido à maior exposição ao vírus.

Além disso, qualquer pessoa com múltiplos parceiros sexuais também está em risco, assim como qualquer pessoa que tenha contato próximo com alguém que apresente sintomas.

O infectologista chama atenção para pacientes diagnosticados com HIV sem um controle adequado da doença.

“Hoje em dia os tratamentos pra HIV estão bastante efetivos. Se for uma pessoa que o soro positivo para HIV, que está descontrolado, não está tomando remédio direitinho ou se contaminou há pouco tempo e ainda não está tomando tratamento, esse grupo corre mais risco. Se a pessoa tiver com essas bolhas, pode pegar uma contaminação bacteriana antes de tratar as feridas, aí que pode ficar mais grave. Se a pessoa tiver a imunidade muito fraca, seja pelo HIV ou por transplante, pode ter a disseminação do próprio vírus e ele parar no pulmão, no coração ou no cérebro. Então, acaba que a pessoa pode ter uma contaminação de uma doença que, normalmente, seria restrita à pele”, completa.