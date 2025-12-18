Menu
SAÚDE
AÇÃO SUS

Mutirão em Salvador oferece 240 vagas para triagens de cirurgias

Podem participar homens e mulheres com idades entre 18 e 70 anos

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

18/12/2025 - 0:00 h
Ação acontece nesta quinta-feira, 18, e vai até o sábado, 20
Entre esta quinta-feira, 18, e o sábado, 20, o Hospital Municipal do Homem (HMH), em Monte Serrat, Salvador, realizará um mutirão de triagens para pacientes com indicação de cirurgias eletivas, incluindo histerectomia (retirada de mioma), colecistectomia por videolaparoscopia (cirurgia da vesícula) e correção de hérnias inguinais, umbilicais e epigástricas.

A ação começa às 7h e disponibiliza 240 vagas. Os atendimentos serão distribuídos da seguinte forma: 70 pessoas na quinta-feira e na sexta-feira, 19, e 100 no sábado. O atendimento ocorrerá por ordem de chegada e podem participar homens e mulheres com idades entre 18 e 70 anos.

É necessário apresentar documento oficial com foto, cartão do SUS e, se possível, exames de imagem atualizados, como ultrassonografia, tomografia ou ressonância magnética.

