Netinho deve receber alta nesta semana

Cantor também comentou sobre quais são seus planos após deixar o hospital - Foto: Acervo pessoal

O cantor Netinho, diagnosticado com câncer do sistema linfático, divulgou em uma rede social, neste domingo, 13, que deve receber alta ainda nesta semana. O cantor segue internado no Hospital Aliança Star, em Salvador, para a segunda fase do seu tratamento.

Na postagem, Netinho também comentou sobre quais são seus planos após deixar o hospital. “Acabei de saber que tem muita gente saindo do cinema chorando com o filme The Chosen. Terei alta nesta semana e, no primeiro dia que puder, também irei assistir. A história é lindíssima”, contou.

O diagnóstico do câncer foi revelado no fim de março. Desde então, o baiano vem recebendo apoio dos fãs e usando suas plataformas digitais para manter todos informados sobre seu estado de saúde.