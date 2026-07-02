OMS declara fim do surto de hantavírus relacionado a cruzeiro

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A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou encerrado, nesta quinta-feira, 2, o surto de hantavírus associado ao cruzeiro de luxo MV Hondius. Ao todo, foram registrados 13 casos da doença, incluindo três mortes entre passageiros e integrantes da tripulação.

Segundo o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nenhum novo caso foi confirmado desde 25 de maio. Além disso, a última pessoa considerada contato de um caso suspeito concluiu o período de quarentena, testou negativo para o vírus e retornou para casa.

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Durante o monitoramento, mais de 650 pessoas que tiveram possível contato com os infectados foram acompanhadas por autoridades de saúde em 33 países e territórios.

Apesar do encerramento do surto relacionado ao navio, a OMS reforçou que o hantavírus continua sendo uma ameaça à saúde pública, especialmente na América do Sul e em outras regiões onde a doença é considerada endêmica.

A organização informou que seguirá trabalhando em conjunto com governos e instituições de pesquisa para ampliar o conhecimento sobre o vírus e aprimorar estratégias de prevenção.

Segundo Tedros, um estudo internacional envolvendo 21 países já está em andamento para entender melhor a evolução da doença. A iniciativa busca contribuir para o desenvolvimento de métodos mais eficazes de diagnóstico, tratamentos e futuras vacinas contra o hantavírus.