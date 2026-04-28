SAÚDE
Pare de fazer isso: o hábito que anula os benefícios do seu whey
Grande vilão desse preparo é a desnaturação proteica
Muitos entusiastas da musculação investem em suplementação de alta qualidade, mantêm a rotina de treinos e seguem a dieta à risca, mas acabam frustrados com a falta de resultados. O motivo pode estar em um detalhe subestimado na cozinha: a temperatura do líquido utilizado para misturar o whey protein.
Um hábito frequente nas redes sociais, misturar a proteína ao café ou leite fervendo, pode estar sabotando a eficiência do suplemento e gerando desperdício de dinheiro.
O impacto do calor na estrutura da proteína
O grande vilão desse preparo é a desnaturação proteica. Ao submeter o whey protein a altas temperaturas, a estrutura molecular da proteína é alterada.
Embora isso não elimine os aminoácidos, pode comprometer a velocidade de absorção e a digestibilidade do produto.
Para quem busca o máximo desempenho, essa alteração afeta a biodisponibilidade de componentes essenciais, como a leucina, que é o principal gatilho para a síntese muscular.
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Na prática, o corpo pode não aproveitar o suplemento com a rapidez necessária para a recuperação pós-treino, tornando a estratégia nutricional menos eficaz.
Como garantir a máxima absorção
Para não errar e garantir que cada grama de proteína seja bem aproveitada pelo organismo, especialistas recomendam ajustes simples no preparo:
- Priorize líquidos frios: Água ou leite gelados mantêm as propriedades intactas.
- Atenção ao café: Se você não abre mão do "proffee" (café com whey), espere a bebida amornar. O ideal é que esteja em uma temperatura suportável ao toque antes da mistura.
- Homogeneidade: Utilize coqueteleiras para evitar grumos, que também dificultam a digestão completa.
Ajustar a temperatura do seu shake é uma mudança de baixo custo, mas com impacto direto na velocidade da sua evolução física e na saúde do seu bolso.
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