Pesquisadora descobre proteína que pode combater o câncer

A professora de Biologia da Universidade de Brasília (UnB), Márcia Mortari, descobriu, junto com sua equipe, que o veneno do marimbondo da espécie Chartergellus communis tem potencial para tratar tumores cancerígenos.

Segundo ela, a substância no veneno do marimbondo apresenta propriedades capazes de destruir células de câncer de mama e também de melanoma, um tipo agressivo de câncer de pele. Márcia e sua equipe trabalham agora para que a substância possa ser usada no desenvolvimento de novos tratamentos.

“O marimbondo tem um veneno que é um coquetel de compostos, com várias funções, desde proteger o ninho até atacar presas. Já trabalhei com venenos de vespas e conhecia estudos sobre compostos antitumorais em abelhas, então imaginei que poderíamos encontrar algo promissor também nos marimbondos.” explicou Márcia, em entrevista ao Metrópoles.

Superação

A pesquisadora sempre teve interesse pelo potencial da natureza em fornecer remédios para doenças. No entanto, segundo ela, há cinco anos, esse interesse tornou-se pessoal quando ela foi diagnosticada com câncer de mama.

Após obter a cura, Márcia intensificou suas pesquisas, conferindo a elas uma nova dimensão e propósito: buscar meios naturais para combater o câncer. Segundo a professora, seu trabalho na área agora se assemelha a uma “pequena vingança” contra a doença que ela superou.