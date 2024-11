Dois homens são indiciados por homicídio de atletas de remo

Sete jovens, de 17 a 21 anos foram a óbito, além do motorista do veículo e do treinador do time - Foto: Reprodução redes sociais

A Polícia Civil do Paraná indiciou dois homens pelo acidente que causou a morte de sete atletas de remo no dia 20 de outubro em uma rodovia do Paraná.

Ao todo, nove pessoas morreram após um caminhão colidir com uma van de turismo onde estava a equipe do projeto Remar para o Futuro. Sete jovens, de 17 a 21 anos foram a óbito, além do motorista do veículo e do treinador do time.

O motorista do caminhão que causou a colisão foi indiciado por homicídio culposo na direção de veículo automotor, conforme o artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. A pena pode chegar a até quatro anos de prisão e a suspensão ou proibição de obter a habilitação para dirigir. O proprietário do caminhão também foi indiciado por homicídio culposo.

Com a conclusão das investigações, o inquérito será encaminhado ao Ministério Público.

Único sobrevivente

O único jovem que sobreviveu à tragédia foi João Pedro Milgarejo, de 17 anos. O adolescente foi socorrido com ferimentos leves e encaminhado para o hospital São José, em Joinville (SC).

Em sua primeira manifestação após o acidente, o jovem publicou nas redes sociais: “Vocês me completavam e agora vou ficar sem minhas metades”, escreveu em uma mensagem para os amigos.