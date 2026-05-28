Planta rica em ferro e cálcio ganha espaço na alimentação saudável

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A ora-pro-nóbis, considerada uma Planta Alimentícia Não Convencional (PANC), tem ganhado destaque na alimentação saudável por reunir nutrientes importantes e apresentar cultivo simples, inclusive em vasos dentro de casa.

Muito comum em diferentes regiões do Brasil, a planta é conhecida pela alta concentração de ferro, cálcio, fibras e proteínas vegetais. Esses nutrientes contribuem para a saúde dos ossos e músculos, além de auxiliarem no funcionamento do organismo.

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Tradicional na culinária mineira, a ora-pro-nóbis também contém vitamina C, zinco e compostos antioxidantes, que ajudam no fortalecimento do sistema imunológico. Segundo informações sobre a planta, o consumo regular pode contribuir para a prevenção da anemia e para a recuperação do organismo, já que os nutrientes participam da produção de hemoglobina e da regeneração celular.

Facilidade no cultivo

Além do valor nutritivo, a facilidade no cultivo também chama atenção. A planta é resistente, suporta períodos de seca e cresce rapidamente quando recebe luz solar direta.

Mesmo em apartamentos ou espaços pequenos, a ora-pro-nóbis pode ser cultivada em vasos fundos. Para o plantio, a recomendação é utilizar uma camada de drenagem no fundo do recipiente, misturar a terra com composto orgânico e areia, além de manter regas moderadas.

Outra orientação é deixar o vaso em locais com incidência de sol por algumas horas do dia. Pequenas podas nas pontas dos galhos ajudam a estimular novos brotos. Em cerca de dois a três meses, a planta já pode apresentar folhas prontas para consumo.

Apesar de exigir poucos cuidados, o excesso de água deve ser evitado para não prejudicar as raízes. A adubação orgânica também ajuda no desenvolvimento saudável da planta.

A ora-pro-nóbis possui espinhos, por isso o uso de luvas é indicado durante o manuseio e as podas.

Preparo

Na cozinha, as folhas podem ser usadas em refogados, omeletes, sopas, tortas, massas, farofas e saladas. Também podem ser adicionadas a sucos verdes ou transformadas em pó após desidratação.

A recomendação é acrescentar as folhas apenas nos minutos finais de preparos quentes para preservar melhor os nutrientes e a textura.