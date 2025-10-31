Por que você nunca deve lavar o frango cru antes de cozinhar

O processo de lavagem pode causar contaminação cruzada - Foto: Unsplash

Se você tem o costume de lavar o frango cru antes de temperar, saiba que esse hábito, embora pareça higiênico, pode colocar sua saúde em risco. Especialistas alertam que o contato da carne com a água da torneira não elimina microrganismos e ainda pode espalhar bactérias por toda a cozinha.

A nutricionista clínica Cynthia Howlett, especialista em Psiconutrição, explicou ao Diário do Comércio que não se deve lavar o frango em hipótese alguma. Isso porque o processo de lavagem pode causar contaminação cruzada: as bactérias presentes na carne crua, como Salmonella e Campylobacter, se espalham facilmente pelos respingos de água e atingem utensílios, superfícies e até outros alimentos.

Água não limpa pode espalhar mais sujeira

Ao contrário do que muita gente pensa, a água corrente não é capaz de eliminar as bactérias do frango cru. Pelo contrário: ela pode transferir microrganismos para a carne, agravando a contaminação.

Por isso, é essencial higienizar bem as mãos, as tábuas, as facas e os potes utilizados durante o preparo. A recomendação é lavar os utensílios com água quente e sabão logo após o uso e evitar reutilizá-los para outros alimentos antes da limpeza completa.

Cozinhar é o método mais seguro

A dúvida comum é: como eliminar as bactérias se não posso lavar o frango? A resposta está no cozimento adequado. Temperaturas acima de 70 °C são suficientes para destruir os microrganismos causadores de infecções alimentares.

Além do risco à saúde, lavar o frango também pode comprometer a textura e o sabor da carne, deixando-a mais seca e até com perda de nutrientes. O mesmo cuidado vale para outros tipos de carne, como peixe, porco e carne vermelha.

O que fazer, então?