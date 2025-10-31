Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SAÚDE

Por que você nunca deve lavar o frango cru antes de cozinhar

Especialista explica hábito pode trazer riscos à saúde

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

31/10/2025 - 17:06 h
O processo de lavagem pode causar contaminação cruzada
O processo de lavagem pode causar contaminação cruzada -

Se você tem o costume de lavar o frango cru antes de temperar, saiba que esse hábito, embora pareça higiênico, pode colocar sua saúde em risco. Especialistas alertam que o contato da carne com a água da torneira não elimina microrganismos e ainda pode espalhar bactérias por toda a cozinha.

A nutricionista clínica Cynthia Howlett, especialista em Psiconutrição, explicou ao Diário do Comércio que não se deve lavar o frango em hipótese alguma. Isso porque o processo de lavagem pode causar contaminação cruzada: as bactérias presentes na carne crua, como Salmonella e Campylobacter, se espalham facilmente pelos respingos de água e atingem utensílios, superfícies e até outros alimentos.

Tudo sobre Saúde em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Água não limpa pode espalhar mais sujeira

Ao contrário do que muita gente pensa, a água corrente não é capaz de eliminar as bactérias do frango cru. Pelo contrário: ela pode transferir microrganismos para a carne, agravando a contaminação.

Leia Também:

Sem forno, ovo e leite: essa pizza de frigideira é ideal para o fim de semana
Sobremesa digna de restaurante 5 estrelas: cheesecake rápida, fácil e sem fogo
Pronto em 20 minutos: almoço de fim de semana fácil e barato

Por isso, é essencial higienizar bem as mãos, as tábuas, as facas e os potes utilizados durante o preparo. A recomendação é lavar os utensílios com água quente e sabão logo após o uso e evitar reutilizá-los para outros alimentos antes da limpeza completa.

Cozinhar é o método mais seguro

A dúvida comum é: como eliminar as bactérias se não posso lavar o frango? A resposta está no cozimento adequado. Temperaturas acima de 70 °C são suficientes para destruir os microrganismos causadores de infecções alimentares.

Além do risco à saúde, lavar o frango também pode comprometer a textura e o sabor da carne, deixando-a mais seca e até com perda de nutrientes. O mesmo cuidado vale para outros tipos de carne, como peixe, porco e carne vermelha.

O que fazer, então?

  • Não lave o frango cru sob nenhuma circunstância.
  • Cozinhe bem a carne antes de consumir.
  • Lave as mãos antes e depois de manusear o frango.
  • Desinfete superfícies e utensílios que tiveram contato com o alimento cru.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O processo de lavagem pode causar contaminação cruzada
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

O processo de lavagem pode causar contaminação cruzada
Play

Pacientes com doenças crônicas ficam sem passe livre em Feira

O processo de lavagem pode causar contaminação cruzada
Play

Setembro também é Roxo: ação reforça luta contra a fibrose cística

O processo de lavagem pode causar contaminação cruzada
Play

Covid 5 anos: profissionais de saúde relembram desafios da pandemia

x