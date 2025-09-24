Menu
SAÚDE
SAÚDE

Prevenção mais rigorosa: colesterol tem novos limites no Brasil

Sociedade Brasileira de Cardiologia lança atualização com metas mais rigorosas para prevenção de infartos e AVC

Por Isabela Cardoso

24/09/2025 - 23:05 h
Colesterol alto aumenta chances de infarto ou AVC
Colesterol alto aumenta chances de infarto ou AVC

A Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) divulgou, nesta quarta-feira, 24, novas regras para o controle do colesterol. A atualização inclui metas mais rigorosas e uma categoria inédita de risco extremo para pacientes com histórico de múltiplos eventos cardíacos.

A atualização da diretriz de dislipidemias e prevenção da aterosclerose traz mudanças significativas para o acompanhamento do colesterol no país.

O principal destaque é a criação da categoria “risco extremo”, voltada a pacientes que já sofreram mais de um evento cardiovascular, como infarto ou AVC. Para eles, o LDL, conhecido como “colesterol ruim”, deve ficar abaixo de 40 mg/dL, o nível mais baixo já recomendado no Brasil.

Novas metas de LDL

Os parâmetros foram revistos e ficaram mais rigorosos. Veja como ficaram as faixas de colesterol de acordo com o risco:

  • Baixo risco: <115 mg/dL (antes era <130 mg/dL)
  • Intermediário: <100 mg/dL (sem alteração)
  • Alto: <70 mg/dL (sem alteração)
  • Muito alto: <50 mg/dL (antes era <70 mg/dL)
  • Extremo: <40 mg/dL (nova categoria)

Como calcular o risco de cada pessoa

De acordo com o cardiologista Italo Menezes Ferreira, do Instituto Dante Pazzanese, a nova diretriz reforça que não existe um número único válido para todos.

"Primeiro é preciso estratificar o risco cardiovascular do paciente. Só a partir daí se define a meta de LDL adequada", explica, ao g1.

Para isso, a SBC passa a recomendar modelos de cálculo mais abrangentes, como o escore Prevent, que estima a chance de infarto ou AVC em 10 anos levando em conta fatores como idade, pressão arterial, função renal e índice de massa corporal.

Por que reduzir mais?

Segundo o cirurgião cardiovascular Ricardo Kazunori Katayose, do Hospital Beneficência Portuguesa, a diretriz reconhece que pessoas já fragilizadas por múltiplos eventos precisam de medidas mais intensivas.

Exame glicêmico para colesterol
Exame glicêmico para colesterol | Foto: Divulgação

“Ao criar a categoria de risco extremo, a diretriz reconhece que pacientes que já tiveram múltiplos eventos precisam de metas mais agressivas”, afirma.

A recomendação é que todos os adultos façam pelo menos uma vez na vida a dosagem da lipoproteína(a), marcador associado a maior risco de infarto e AVC. O exame, porém, ainda não faz parte da cobertura do SUS nem está amplamente disponível nos planos de saúde.

Tratamento mais intenso

Outra mudança é a priorização da terapia combinada já no início do tratamento em pacientes de risco alto ou maior. A associação de estatina com ezetimiba, inibidores de PCSK9 ou até mesmo com ácido bempedoico pode reduzir o LDL em até 85%.

O cardiologista Italo Menezes Ferreira explica que o Brasil está em sintonia com recomendações internacionais. “Diversos estudos mostram que, quanto mais cedo e mais baixo for o controle do LDL, menor o risco de morte, infarto e AVC. Por isso, a diretriz brasileira está alinhada à europeia, que também reduziu metas recentemente”, afirma.

Estilo de vida segue fundamental

Mesmo com os avanços em exames e medicamentos, os especialistas ressaltam que os hábitos diários continuam sendo a principal arma de prevenção. Alimentação balanceada, atividade física regular, sono de qualidade, redução do álcool e abandono do cigarro seguem como pilares contra a aterosclerose.

“A vida moderna favorece a dislipidemia. Por isso, além das medicações, é preciso mudar hábitos”, reforça Katayose.

Expectativa

Com a atualização, a SBC espera impactar diretamente a queda da mortalidade cardiovascular no país. As mudanças chegam em um cenário de aumento do sedentarismo, obesidade e estresse crônico, fatores que ampliam o risco de infarto e AVC entre os brasileiros.

