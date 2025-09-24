Sindrome de Pica: entenda o distúrbio e como identificar sintomas

Pessoas com esse distúrbio podem ter problemas sérios de saúde - Foto: Divulgação

Uma das condições mais desconhecidas no mundo da saúde, gera dúvidas e até preconceito de quem não conhece o apetite insólito, mais conhecido também como Síndrome de Pica.

A síndrome se caracteriza como um distúrbio alimentar no qual uma pessoa come coisas que geralmente não são consideradas alimentos. A condição é comum em crianças pequenas ao colocarem itens não alimentares na boca, como grama ou brinquedos.

No entanto, aquelas com pica (PIE-kuh) vão além disso, e por isso podem ter problemas sérios de saúde. Em adultos, o problema geralmente está associado a retardo mental, psicose e gravidez.

De acordo com o pós PhD em Neurociências e membro da Sigma Xi (The Scientific Research Honor Society), Dr. Fabiano de Abreu, a pica pode surgir em diversos contexto, como:

Anemia;

Gravidez;

Deficiência de nutrientes;

Transtornos psiquiátricos (por exemplo, depressão, ansiedade, tricotilomania e deficiência intelectual (DI);

Transtorno do espectro autista (TEA);

Desnutrição ou fome, pois itens não alimentares podem ajudar a dar uma sensação de saciedade. Além disso, baixos níveis de nutrientes como ferro ou zinco podem desencadear desejos específicos;

Pós-cirurgia bariátrica, mais raramente

A síndrome também pode ter relação com comportamentos culturais ou aprendidos. O neurocientista acrescenta ainda que danos no lobo temporal, causadores de déficits de memória semântica, estão associados à síndrome, o que leva a crer numa disfunção nesta região do cérebro.

Também já foram encontrados casos em pessoas com Transtorno Depressivo Maior, assim como derivados de transtornos relacionados à ansiedade excessiva, detalha Fabiano. Isso ocorre principalmente porque a falta de serotonina pode levar a diversos distúrbios. "Os baixos níveis desse neurotransmissor, por exemplo, aumentam compulsões alimentares como a chamada Síndrome de Pica", afirma.

Entre os muitos neurotransmissores presentes no organismo do ser humano, a serotonina é responsável por uma enorme gama de sensações. É ela, por exemplo, quem regula o humor, a saciedade, a fome, o sono, a temperatura corporal e até as funções cognitivas.