DISTÚRBIO

Sindrome de Pica: entenda o distúrbio e como identificar sintomas

A condição é comum em crianças pequenas e em grávidas

Redação

Por Redação

24/09/2025 - 11:32 h
Pessoas com esse distúrbio podem ter problemas sérios de saúde
Pessoas com esse distúrbio podem ter problemas sérios de saúde

Uma das condições mais desconhecidas no mundo da saúde, gera dúvidas e até preconceito de quem não conhece o apetite insólito, mais conhecido também como Síndrome de Pica.

A síndrome se caracteriza como um distúrbio alimentar no qual uma pessoa come coisas que geralmente não são consideradas alimentos. A condição é comum em crianças pequenas ao colocarem itens não alimentares na boca, como grama ou brinquedos.

No entanto, aquelas com pica (PIE-kuh) vão além disso, e por isso podem ter problemas sérios de saúde. Em adultos, o problema geralmente está associado a retardo mental, psicose e gravidez.

De acordo com o pós PhD em Neurociências e membro da Sigma Xi (The Scientific Research Honor Society), Dr. Fabiano de Abreu, a pica pode surgir em diversos contexto, como:

  • Anemia;
  • Gravidez;
  • Deficiência de nutrientes;
  • Transtornos psiquiátricos (por exemplo, depressão, ansiedade, tricotilomania e deficiência intelectual (DI);
  • Transtorno do espectro autista (TEA);
  • Desnutrição ou fome, pois itens não alimentares podem ajudar a dar uma sensação de saciedade. Além disso, baixos níveis de nutrientes como ferro ou zinco podem desencadear desejos específicos;
  • Pós-cirurgia bariátrica, mais raramente

A síndrome também pode ter relação com comportamentos culturais ou aprendidos. O neurocientista acrescenta ainda que danos no lobo temporal, causadores de déficits de memória semântica, estão associados à síndrome, o que leva a crer numa disfunção nesta região do cérebro.

Também já foram encontrados casos em pessoas com Transtorno Depressivo Maior, assim como derivados de transtornos relacionados à ansiedade excessiva, detalha Fabiano. Isso ocorre principalmente porque a falta de serotonina pode levar a diversos distúrbios. "Os baixos níveis desse neurotransmissor, por exemplo, aumentam compulsões alimentares como a chamada Síndrome de Pica", afirma.

Entre os muitos neurotransmissores presentes no organismo do ser humano, a serotonina é responsável por uma enorme gama de sensações. É ela, por exemplo, quem regula o humor, a saciedade, a fome, o sono, a temperatura corporal e até as funções cognitivas.

brasil Saúde sindrome de pica sintomas

