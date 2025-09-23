Menu
SAÚDE
ACESSO AMPLIADO

SUS amplia mamografia para mulheres a partir dos 40 anos

Ministério da Saúde recomenda redução da faixa etária; exame era indicado apenas a partir dos 50 anos

Redação

Por Redação

23/09/2025 - 23:55 h
Mulheres com idades entre 40 e 49 anos representam 23% dos casos de doença no país
A partir de agora, mulheres com idades entre 40 e 49 anos poderão realizar mamografias pelo Sistema Único de Saúde (SUS) mesmo sem apresentar sintomas de câncer de mama. A nova recomendação do Ministério da Saúde, divulgada nessa terça-feira, 23, amplia o acesso ao exame para uma faixa etária que representa 23% dos casos da doença no país.

Antes, o rastreamento só era indicado a partir dos 50 anos. A medida busca fortalecer a detecção precoce e aumentar as chances de cura. O Ministério destaca que mulheres abaixo dos 50 anos enfrentavam dificuldades para realizar o exame na rede pública, que exigia, muitas vezes, histórico familiar ou sintomas aparentes para autorizar o procedimento.

Em 2024, mais de 1 milhão de mamografias foram feitas no SUS em pacientes com menos de 50 anos, o que representa 30% do total.

Faixa etária ampliada para rastreamento regular

Outra mudança anunciada é a ampliação da faixa etária para o rastreamento ativo, ou seja, quando a mamografia é oferecida regularmente a cada dois anos como medida preventiva. A idade máxima subiu de 69 para 74 anos. Quase 60% dos casos de câncer de mama no país se concentram entre mulheres de 50 a 74 anos.

Com essas mudanças, o Brasil se aproxima de diretrizes adotadas por países como a Austrália. “O câncer de mama é o mais comum entre mulheres e o que mais causa mortes. São cerca de 37 mil casos por ano”, destacou o Ministério da Saúde.

Somente em 2024, já foram realizadas 4 milhões de mamografias de rastreamento e 376 mil exames diagnósticos pelo SUS.

Carretas da Saúde da Mulher em 22 estados

Como parte do programa Agora Tem Especialistas, o Ministério anunciou o envio de 27 carretas da Saúde da Mulher para 22 estados. Essas unidades móveis oferecem atendimentos voltados à saúde feminina, com foco em diagnóstico precoce de câncer de mama e de colo do útero.

Serviços ofertados nas carretas

  • Mamografia
  • Ultrassonografia
  • Punção e biópsia de mama
  • Colposcopia

Consultas presenciais e por telemedicina

A iniciativa, que começou a ser testada em Goiânia, tem como meta realizar até 120 mil atendimentos em outubro, com investimento de R$ 18 milhões.

Mutirão na Bahia abre 40 mil vagas para mamografia; veja como agendar
Pressão sob alerta: entenda a nova diretriz sobre pressão arterial
Revolução na ortopedia: a tecnologia que acelera a cura de ossos quebrados

Biópsias mais precisas e novos medicamentos

O Ministério também anunciou a aquisição de 60 kits de biópsia, compostos por mesas específicas e equipamentos de raio-X com tecnologia 2D e 3D. O objetivo é garantir maior precisão no diagnóstico e reduzir a necessidade de repetir exames.

Além disso, novos medicamentos modernos para o tratamento do câncer de mama começarão a ser oferecidos pelo SUS a partir de outubro. Entre esses o Trastuzumabe entansina - indicado para pacientes que ainda apresentam sinais da doença após quimioterapia e antes da cirurgia -, e Inibidores de ciclinas (abemaciclibe, palbociclibe e ribociclibe) - usados em casos de câncer de mama avançado ou metastático, com receptores hormonais positivos e negativos.

x